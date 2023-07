Una notte da leoni, morto il produttore Daniel Goldberg: il ricordo di Jason Reitman

È scomparso ieri il produttore e sceneggiatore Daniel Goldberg, noto per la sua intensa attività a Hollywood e molto amico del regista Ivan Reitman. Il figlio del regista di Ghostbusters, Jason Reitman, ha dedicato un pensiero molto emozionante a Goldberg e al suo lavoro svolto nel corso di una lunga carriera nel cinema.

"Dan Goldberg è lo sceneggiatore e produttore di alcuni dei vostri film preferiti. Ha fatto una carriera commedie pericolose su outsider che sfidavano le comfort zone, eppure era una delle anime più gentili che abbia mai conosciuto. Questa mattina è deceduto a Los Angeles" ha esordito Reitman.

Dopo aver ricordato i trascorsi con il padre Ivan, il regista ha proseguito:"Dan ha continuato a costruire una filmografia definita da protagonisti che combattevano il sistema. Eroi improbabili. Polpette, Stripes - Un plotone di svitati, Private Parts, Old School, Space Jam e tutti e tre i film di Una notte da leoni di Todd Phillips. [...]".

Zach Galifianakis, Ed Helms e Bradley Cooper in una scena del film Una notte da leoni

"Quando mio padre è morto nel 2022 avrei abbracciato Danny ogni volta che ne avessi occasione perché era come mio padre. Stessi occhi gentili. Stessa fisicità. Stesse spalle su cui appoggiare la testa. [...] Per favore, guardate uno dei film di Dan Goldberg e ridete così forte da farvi sentire fino in paradiso".