Ghostbusters 3: per Kevin Smith sarà un film da non perdere

Ghostbusters 3, il terzo capitolo della saga ideato da Jason Reitman, arriverà nei cinema solo nel 2020 e il regista Kevin Smith ha ora commentato l'annuncio dichiarando: "Sarà sicuramente un film che renderà molte persone felici. Penso che sarà speciale".

Smith ha spiegato: "Si tratta di una notizia fottutamente eccitante che abbiamo avuto una settimana fa, in realtà voi lo sapete da poco, io ne ero a conoscenza da tempo".

Kevin era infatti venuto a conoscenza dell'idea un po' in anticipo: "Jason era a casa mia per realizzare un episodio di SModcast e prima dello show stavamo seduti a parlare, perché aveva avuto un anno un po' complicato. Erano stati distribuiti due film e nessuno dei due aveva entusiasmato la critica e il pubblico. Ed entrambi erano realizzati davvero bene, ma niente era cambiato per quanto riguarda il suo lavoro. Nonostante sia migliorato come regista, l'accoglienza non era al livello dei progetti realizzati all'inizio della sua carriera, come accaduto a me".

Reitman ha quindi rivelato che stava lavorando a un film dedicato agli acchiappafantasmi: "Ho reagito dicendo 'Stavo qui a darti consigli e il tuo progetto è Ghostbusters III?!?".

Jason avrebbe poi confidato che non avrebbe voluto seguire le orme del padre, ma era felice di avere una prospettiva nuova sulla storia e il giorno dopo ha girato il teaser. Kevin ha aggiunto: "Mi ha detto alcune cose e, a essere onesto, non lo ha fatto volontariamente. Ho dovuto ottenerle e imbrogliarlo un po', ma quello che mi ha detto mi ha portato a pensare 'okay, ora devo semplicemente rimanere in vita fino al 2020' perché varrà davvero la pena vedere questo film".

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 10 luglio 2020 e, secondo alcune indiscrezioni, i protagonisti dovrebbero essere dei teenager, due ragazzi e due ragazze, alle prese con ectoplasmi e creature sovrannaturali.