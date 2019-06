Ghostbusters 3: Jason Reitman promette sorprese in arrivo per sabato

Ghostbusters 3 potrebbe fare presto una sorpresa ai suoi fan, a detta di Jason Reitman. Anzi prestissimo, perchè il regista del prossimo capitolo del franchise ha annunciato il particolare "regalo" per il 7 giugno, vale a dire: sabato!

Evidentemente qualcosa di speciale succederà durane la Ghostbusers Fan Fest in programma a Los Angeles il 7 giugno, giorno in cui si festeggiano i 35 anni dall'arrivo al cinema di Ghostbusters - Acchiappafantasmi. All'evento è prevista la partecipazione di alcune delle star del franchise, come Dan Aykroyd, William Atherton, Ernie Hudson, e del regista Ivan Reitman, anche produttore oltre che impegnato dietro la macchina da presa per Ghostbusters e Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II, nonchè papà di Jason, proprio quello che ha promesso la sorpresa direttamente dal profilo Twitter.

Working on a little surprise for this Saturday’s Ghostbusters Fan Fest. See you on the lot. #GB84 pic.twitter.com/EFyByKFOkx — Jason Reitman (@JasonReitman) 4 giugno 2019

Di cosa potrebbe trattarsi? Naturalmente i fan sperano in un primo trailer in cui vedere all'opera i nuovi protagonisti, ma probabilmente si accontenterebbero anche di un video più breve o di qualche ulteriore dettaglio sulla trama, di cui al momento si sa davvero poco.

Il prossimo capitolo del franchise sarà ambientato nel presente, il che significa che gli amati Acchiappafantasmi di un tempo saranno in pensione. Non sappiamo se il cast originale ricomparirà, anche se Dan Aykroyd si è già detto disponibile. Chi sicuramente incontreremo saranno i già annunciati Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon.