Ghostbusters 3: Celeste O'Connor e Logan Kim si uniscono al cast!

Ghostbusters 3 dà il benvenuto a due nuovi acquisti nel cast, Celeste O'Connor e Logan Kim che si uniranno a Paul Rudd, Carrie Coon, alla star di Stranger Things Finn Wolfhard e a Mckenna Grace.

Sappiamo, inoltre, che Sigourney Weaver ha recentemente confermato che lei e il cast originale di Ghostbusters torneranno per questo sequel, diretto da Jason Reitman. Il regista ha dichiarato:"Celeste O'Connor e Logan Kim sono talenti rari e siamo tutti grati che presteranno le loro voci uniche a Ghostbusters 2020"

Reitman ha anche co-scritto la sceneggiatura con Gil Kenan e prevede di iniziare le riprese quest'estate.

Ghostbusters, Dan Aykroyd in azione.

Non si conoscono ancora i dettagli della trama, ma alcuni addetti ai lavori hanno dichiarato alla rivista Variety che la storia sarà un'estensione dell'originale Ghostbusters e si concentrerà su Carrie Coon, che interpreterà una madre single e la sua famiglia, incluso Wolfhard nel ruolo di suo figlio.

Non si sa esattamente quale sarà il collegamento preciso con la saga originale, nè quali saranno i personaggi interpretati dai nuovi acquisti O'Connor e Kim.

Celeste O'Connor ha recentemente recitato nel film Selah and the Spades, presentato in anteprima al Sundance. Ha interpretato la versione più giovane del personaggio di Gugu Mbatha Raw nel film di Netflix Irreplaceable You ed è apparsa anche nel film indipendente Wetlands. Ghostbusters 2020 segna il primo ruolo cinematografico principale per Celeste O'Connor.

Ghostbusters 3 uscirà al cinema l'anno prossimo, ma ancora non è trapelata nessuna data d'uscita.