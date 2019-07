Ghostbusters 2020: prima foto dal set del film, al via le riprese!

Ghostbusters 2020: arriva la prima foto dal set condivisa dal regista Jason Reitman, che ha annunciato l'inizio delle riprese, che si svolgeranno ad Alberta, in Canada.

Dal suo profilo Instagram Jason Reitman ha condiviso una foto dal set di Ghostbusters 3 in cui compaiono anche alcuni membri del cast. "The Family All Here" è stata la frase con cui il regista ha voluto annunciare la notizia. Nella foto, oltre al padre Ivan Reitman, che aveva diretto Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II, compaiono anche le stelle Finn Wolfhard, Carrie Coon e Mckenna Grace. Quest'ultima sarà la protagonista del film, mentre nel ruolo della madre ci sarà proprio la Coon. Nel cast anche Paul Rudd, che interpreterà invece un insegnante. Sigourney Weaver aveva confermato di recente che lei e il cast originale sarebbero tornati per il sequel, mentre Annie Potts aveva annunciato che avrebbe ripreso il ruolo di Janine Melnitz.

Dopo anni di rinvii dunque, sono finalmente iniziati i lavori di quello che è il terzo film della saga di Ghostbusters. Ancora non sono stati resi noti i dettagli della trama, mentre è confermato che la storia si riallaccerà ai primi due film e si concentrerà su una madre single e la sua famiglia. Jason Reitman prenderà dunque il posto del padre, che ha diretto gli altri due film. La sceneggiatura è stata scritta insieme a Gil Kenan, regista del film d'animazione Monster House e del remake di Poltergeist. Ghostbusters 2020 uscirà nelle sale il 10 luglio.