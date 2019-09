Ghostbusters 2020, Paul Rudd nel sequel: ecco i dettagli sul suo personaggio

Il produttore di Ghostbusters 2020 Ivan Reitman ha svelato i primi dettagli sul ruolo di Paul Rudd nel sequel della popolare saga. Reitman, regista dei due capitoli originali, produce il sequel diretto da suo figlio Jason Reitman che si riallaccia alla trama originale raccontando la storia di una nuova generazione di acchiappafantasmi.

Living With Yourself: una foto del protagonista Paul Rudd

Ghostbusters 2020 vedrà il ritorno delle star Bill Murray, Sigourney Weaver e Dan Akroyd in piccoli ruoli. Annie Potts si è dichiarata disponibile al ritorno così come Ernie Hudson. Il focus del film saranno, però, i nuovi arrivi Mckenna Grace e Finn Wolfhard che interpretano due fratelli, figli di Carrie Coon. L'esistenza della famiglia, che vive in una tranquilla cittadina, ben presto viene turbata da strani fenomeni che si verificano nel vicinato. Nel cast di Ghostbusters 2020 troviamo, inoltre, Paul Rudd in un ruolo anticipato da Ivan Reitman.

Parlando con ET Online, Ivan Reitman ha descritto il personaggio di Paul Rudd come "un sismologo che arriva in una cittadina perché sono stati segnalati misteriosi terremoti." Il personaggio insegnerà alla scuola estiva della città, qui verrà in contatto con i personaggi di Mckenna Grace e Finn Wolfhard.

Ghostbusters 2020 è attualmente in fase di ripresa. L'uscita del film è prevista nel corso dell'estate.

