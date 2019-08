Ghostbusters 2020: la versione aggiornata della Ecto-1 in un video dal set del film

Ghostbusters 2020 avrà una nuova Ecto-1: il video dal set del film svela le novità che riguardano la nuova automobile in dotazione agli acchiappafantasmi.

Un video pubblicato su Instagram da un fan svela un'importante modifica iconografica nel nuovo Ghostbusters 2020, in uscita la prossima la prossima estate. Per l'esattezza, il film di Jason Reitman, che fungerà da vero e proprio sequel dei primi due episodi (diretti da suo padre Ivan Reitman), contiene una nuova versione dell'Ecto-1, il celebre veicolo degli acchiappafantasmi. Nell'originale era un'ambulanza/carro funebre con apposite modifiche per poter trasportare tutti i membri del team e la loro attrezzatura. La nuova versione, invece, consente al passeggero di uscire dalla macchina con un sedile estendibile, il che presumibilmente renderà l'Ecto-1 una presenza più importante e attiva per le sequenze d'azione.

Il nuovo Ghostbusters 2020 uscirà nelle sale americane il 10 luglio 2020, distribuito dalla Sony Pictures. Il cast confermato include Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Paul Rudd. Jason Reitman ha confermato che quattro attori del primo episodio - Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver - hanno letto la sceneggiatura, ma non è ancora ufficiale la loro presenza, nonostante commenti della Weaver che suggerirebbero il contrario. È previsto anche un omaggio a Harold Ramis, l'interprete di Egon Spengler e co-creatore del franchise, scomparso nel 2014, ed è stato ipotizzato dai fan che il personaggio interpretato da Wolfhard possa essere il figlio dello scienziato.

Il nuovo Ghostbusters 3 non terrà conto degli eventi della versione del 2016, con una squadra tutta al femminile, ma Reitman ha pubblicamente ringraziato Paul Feig per aver aperto quella porta, dato che nel nuovo sequel ci sarà una aspirante Ghostbuster donna, interpretata dalla Grace. Ivan Reitman, regista dei primi due capitoli (in cui Jason è stato attore, apparendo nella scena della festa di compleanno in Ghostbusters II - Acchiappafantasmi II), è coinvolto come produttore, mentre la sceneggiatura reca anche la firma di Gil Kenan, regista del film d'animazione Monster House e della versione 2015 di Poltergeist.