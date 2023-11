Ghost of Tsushima: la sceneggiatura è pronta, il regista vuole un cast tutto giapponese

In una nuova intervista, Chad Stahelski ha svelato che la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima è pronta e che il team può ora iniziare a "mettere insieme i pezzi".

Stahelski ha parlato molto bene di Ghost of Tsushima come IP, che è stato lanciato nel 2020 esclusivamente su PlayStation con un'accoglienza estremamente positiva:

"Credo che le due cose a cui sono più vicino e interessato siano Highlander e Ghost of Tsushima. Entrambe le opere sono incredibili, la storia di Ghost è anche una delle mie opere preferite di tutti i tempi". A tal proposito, ricordiamo che presto dovrebbero prendere il via le riprese del reboot di Highlander con Henry Cavill protagonista.

Per quanto riguarda l'adattamento del videogame, Stahelski ha ammesso di essersi ispirato molto al leggendario regista giapponese Akira Kurosawa e alcuni degli elementi che sono stati inseriti in Ghost of Tsushima per imitare il suo stile hanno catturato l'attenzione del regista.

Ghost of Tsushima, il film di Chad Stahelski avrà una versione in bianco e nero?

Nell'intervista Stahelski ha dichiarato di volere un cast interamente giapponese che parli nella propria lingua madre per aumentare l'autenticità del film.