Ghost in the Shell SAC_2045: Netflix lancia il trailer della nuova serie anime

Ghost in the Shell SAC_2045, ecco il teaser trailer diffuso da Netflix sulla nuova serie anime in arrivo nel 2020.

Netflix ha lanciato il primo trailer di Ghost in the Shell: SAC_2045, serie anime ispirata a Ghost in the Shell che approderà sulla piattaforma streaming nel 2020, prodotta da Production I.G. e SOLA Digital Arts. La serie sarà completamente renderizzata in CG animation.

Ghost in the Shell SAC_2045, co-diretta da Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki per Production I.G and SOLA Digital Arts, è ancora in fase di produzione. Finora ben pochi dettagli sono trapelati riguardo al misterioso progetto che vede Ilya Kuvshinow in veste di character designer.

Ecco il plot di Ghost in the Shell SAC_2045: "Nell'anno 2045, dopo il fallimento del capitalismo globale, la squadra d'elite giapponese Section 9 comincia a condurre cyber operazioni sotto copertura. Confermate due stagioni, ognuna composta da 12 episodi.

Nel 2017 è arrivato nei cinema un reboot live action del popolare Ghost in the Shell, interpretato da Scarlett Johansson. La scelta della star Scarlett Johansson al posto di un'attrice orientale come protagonista di Ghost in the Shell ha scatenato le ire dei fan e il film si è trasformato in flop. Adesso ci prova Netflix a lavorare alla terza stagione di Ghost In The Shell - Stand Alone Complex, intitolata SAC_2045, recuperando le radici dell'anime.