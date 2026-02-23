Ghost Cat Anzu: clip esclusiva del divertente anime "felino"

Un gatto per amico nello scatenato anime di Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita che mescola con disinvoltura humor e soprannaturale, come rivela la clip esclusiva.

Un gatto motorizzato, una ragazzina curiosa e tante improbabili avventure su e giù per il Giappone. Questi sono gli ingredienti di Ghost Cat Anzu, anime in arrivo nelle sale italiane come evento speciale il 9, 10 e 11 marzo grazie a Dynit e Adler Entertainment. L'anime è tratto dal manga di Takashi Imashiro _ Bakeneko Anzu-chan_, inedito in Italia, che si ispira alla mitologia tradizionale giapponese creando un "racconto di formazione arricchito di realismo magico".

Una clip esclusiva introduce il film, prodotto dallo studio giapponese Shin-Ei Animation che di gatti se ne intende avendo all'attivo, tra le altre opere, la serie di Doraemon, e dallo studio francese Miyu Productions. Diretto da Yôko Kuno e Nobuhiro Yamashita, il film racconta l'amicizia tra una bambina e un dispettoso gatto fantasma.

La piccola protagonista di Ghost Cat Anzu

Di cosa parla la storia di Ghost Cat Anzu?

Come rivela la nostra recensione di Ghost Cat Anzu, la pellicola si concentra sull'estate speciale di Karin, bambina arrivata da Tokyo per trascorrere l'estate in campagna con lo zio monaco. Il padre ha trascinato via la figlia dalla città per tenerla lontana dai guai, visto che deve restituire una forte somma di denaro ed è perseguitato dai creditori.

Al tempo dello zio, Karim si imbatte in Anzu, un grosso gatto fantasma rosso che ne combina di tutti i colori. Guida il motorino, cucina, fa i massaggi e lavora a scappatempo per mantenersi. Mentre la sua massima aspirazione è andarsene tranquillo a pescare, l'arrivo di Karin stravolge le sue abitudini. D'altro canto la ragazzina non vede l'ora di lasciare il tempio e fare ritorno a Tokyo. Anzu decide così di accompagnarla così fra i grattacieli e i palazzi di cemento, dove i due trovano l'ingresso dell'oltretomba, scatenando conseguenze imprevedibili.

Che cosa accade nella clip esclusiva

La clip si apre con Karin che interroga due ragazzini per saperne di più su Anzu, dopo aver intravisto il gattone in azione. Nel frattempo il felino sfreccia per le strade di campagna in motorino, ma viene fermato da due agenti di polizia che gli chiedono di visionare la sua patente. Quando il gatto confessa di non averla mai presa, i poliziotti lo fermano e lo fanno salire sulla loro auto.

Come si intravedere fin dalla prima clip, Ghost Cat Anzu ha un'animazione molto particolare. L'anime è stato infatti realizzato con la tecnica del rotoscopio, filmando le scene in live-action e ridisegnando poi meticolosamente le sequenze fotogramma per fotogramma.