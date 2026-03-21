Grande Fratello Vip 8 seconda puntata: scontri e accuse, sette al televoto eliminatorio

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 8 esplodono tensioni e accuse tra concorrenti e opinioniste. Alla fine, sette gieffini finiscono al televoto eliminatorio: uno dovrà lasciare la Casa.

La seconda puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata da forti tensioni e numerosi confronti tra i concorrenti, che hanno animato l'intera serata. Tra discussioni accese, opinioni contrastanti e momenti di commozione, la diretta ha portato anche alle prime vere nomination, con ben sette concorrenti finiti al televoto eliminatorio. Uno di loro dovrà abbandonare la Casa nella prossima puntata di martedì 24 marzo, a solo una settimana dall'inizio del reality.

Il confronto tra Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli

Durante la puntata non sono mancati i battibecchi tra opinioniste e concorrenti. Cesara Buonamici ha invitato tutti a esprimere le proprie opinioni con maggiore decisione, ricordando che si tratta di un contesto televisivo e non di una "casa di riposo".

Più pungente invece Selvaggia Lucarelli, che ha criticato apertamente Adriana Volpe, definendola "la più noiosa del gruppo Gold," e troppo rigida nei comportamenti. La replica della conduttrice non si è fatta attendere, con una frecciata diretta: secondo lei, la Lucarelli seguirebbe poco il daytime del programma. Una critica che ha scatenato la reazione stizzita della blogger: "Non fare la maestrina anche con me".

Alessandra Mussolini nel mirino: le accuse in diretta

Nel corso della serata, Selvaggia Lucarelli ha preso di mira anche Alessandra Mussolini, riaccendendo una rivalità già nota al pubblico televisivo di Ballando con le Stelle. L'opinionista ha accusato la concorrente di non essere autentica: "Non penso riuscirai a mantenere questo personaggio per mesi. Non sei tu". Un attacco diretto che Mussolini ha prontamente respinto, difendendo il proprio comportamento all'interno della Casa lineare con la sua personalità.

Le storie personali che hanno emozionato il pubblico

La puntata ha lasciato spazio anche a momenti di forte emozione. Antonella Elia ha raccontato la fine della relazione con Pietro Delle Piane, spiegando le ragioni della rottura nonostante i progetti di matrimonio: "Mi vengono sempre in mente le cose brutte... ho capito che dovevo troncare". Molto toccante anche il racconto di Raimondo Todaro, che ha parlato apertamente della sua malattia: "Ho avuto quattro tumori, tre maligni... il mio lavoro e mia figlia mi hanno salvato".

Le nomination: chi è finito al televoto

Come da tradizione, la puntata si è conclusa con il giro di nomination, che ha coinvolto sia il gruppo Economy sia il gruppo Gold. Dopo una serie di votazioni incrociate sette concorrenti sono finiti al televoto e dunque rischiano l'eliminazione:

Lucia

Dario

Marco

Francesca

Nicolò

Raimondo

Paola

Quando sarà eliminato il primo concorrente

Il verdetto arriverà nella prossima puntata: il meno votato dovrà lasciare definitivamente la Casa, diventando il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello. La tensione è già alle stelle e il pubblico si prepara a decidere chi dovrà interrompere il proprio percorso nel reality più seguito della televisione italiana.