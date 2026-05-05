GF Vip stasera su Canale 5: Berry attacca Manzini e arriva il secondo finalista

Stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Canale 5, va in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli commenteranno le dinamiche più accese della Casa, i verdetti del televoto e l'elezione del secondo finalista.

Scontri e confronti nella Casa: tensione tra i concorrenti

La puntata sarà ricca di confronti tra i protagonisti del reality. Riflettori puntati sul faccia a faccia tra Francesca Manzini e Marco Berry, protagonisti di una discussione particolarmente accesa negli ultimi giorni. I due saranno chiamati a chiarire le rispettive posizioni tra accuse e incomprensioni.

Spazio anche alle tensioni tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di scontri al limite della rissa nella Casa, i loro comportamenti verranno analizzati nel corso della serata con particolare attenzione da Ilary Blasi.

Televoto decisivo: chi sarà il secondo finalista?

Momento centrale della puntata sarà il televoto, che decreterà il secondo finalista di questa edizione. In nomination ci sono:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Marco Berry

Raul Dumitras

I concorrenti non sono ancora consapevoli che il televoto riguarda un posto in finale. Secondo i sondaggi, le favorite sarebbero Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

La "linea della vita" e una sorpresa speciale

Nel corso della serata, spazio anche alle emozioni: Raimondo Todaro racconterà la sua storia personale attraverso la "linea della vita", condividendo momenti felici e difficili. Per lui è prevista anche una sorpresa speciale.

Dove vedere il Grande Fratello VIP in diretta e streaming

La puntata del Grande Fratello VIP va in onda questa sera, martedì 5 maggio, in diretta su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito ufficiale e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Inoltre, la diretta continua è disponibile su Mediaset Extra, dove è possibile vedere cosa accade nella Casa anche durante le pause pubblicitarie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Antonella Elia e Raimondo Todaro si preparano a scendere in pista sulle note di "Cheek to Cheek"