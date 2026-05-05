Grande Fratello Vip 8 sondaggi, sfida Volpe-Mussolini: chi va in finale stasera

Questa sera una puntata chiave per il reality: tra nomination affollate, polemiche e litigi sempre più duri, il pubblico è chiamato a decidere chi merita la finale.

Questa sera, martedì 5 maggio, torna in prima serata il Grande Fratello Vip 8 con la quattordicesima puntata. Il reality show condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si avvicina sempre più alla finale. La tensione nella Casa è ormai alle stelle: nel corso della serata verrà infatti proclamato il secondo finalista, che raggiungerà Antonella Elia, già eletta nelle scorse settimane.

Televoto Grande Fratello Vip: chi va in finale

Il televoto di questa settimana è particolarmente affollato e vede coinvolti ben sei concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Secondo i sondaggi online del portale ForumFree, le preferenze del pubblico al momento risultano così distribuite:

Adriana Volpe: 42,91%

Alessandra Mussolini: 40,74%

Lucia Ilardo: 5,39%

Francesca Manzini: 5,31%

Raul Dumitras: 3,54%

Marco Berry: 2,09%

Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Si profila quindi un serrato testa a testa tra Volpe e Mussolini, una gara all'ultimo voto che potrebbe decidersi proprio stasera, con la Mussolini leggermente favorita. L'ex politica, infatti, nei precedenti televoti ha ottenuto molti più consensi di quanto indicassero i sondaggi online.

Non c'è dubbio che entrambe le concorrenti meritino la finale: si sono impegnate molto in queste settimane e siamo certi che chi non riuscirà a spuntarla questa sera avrà presto modo di raggiungere il traguardo nelle prossime puntate.

Scontri e tensioni nella Casa: cosa è successo

Negli ultimi giorni non sono mancati momenti di forte tensione. In particolare, Marco Berry e Francesca Manzini sono stati protagonisti di un acceso confronto. Il diverbio è nato dopo che la Manzini ha raccontato il difficile rapporto con la sorella maggiore. Berry ha attribuito la distanza alla differenza d'età, spingendosi però con domande ritenute troppo personali, che hanno infastidito la concorrente. La reazione dell'illusionista è stata giudicata eccessiva, tanto da portare a un richiamo in Confessionale.

Mussolini ed Elia, scontro sempre più acceso

Al centro delle dinamiche settimanali anche Alessandra Mussolini, protagonista di diversi scontri con Antonella Elia. Le due concorrenti sono arrivate più volte a un passo dallo scontro fisico. In particolare, la tensione è salita dopo che Mussolini ha accusato Elia di schierarsi in modo ingiusto durante il litigio tra Berry e Manzini, usando parole molto dure che hanno acceso ulteriormente il clima nella Casa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alessandra Mussolini, infastidita dallo spostamento di una poltrona che si trovava nella sua stanza, nasconde per ripicca i trucchi di Antonella Elia