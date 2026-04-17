GF Vip stasera su Canale 5: Antonella o Alessandra, la Casa si spacca prima del verdetto

Questa sera, venerdì 17 aprile, torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip 8. La puntata si preannuncia particolarmente importante perché il televoto non porterà a un'eliminazione, ma alla proclamazione del primo finalista di questa edizione. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi con il supporto in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Televoto decisivo: chi diventerà finalista

In nomination ci sono alcune delle concorrenti più forti della Casa:

Alessandra Mussolini

Adriana Volpe

Antonella Elia

Lucia Ilardo

Una di loro conquisterà il primo posto per la finale, mentre le altre dovranno continuare la corsa verso la vittoria. Secondo i primi sondaggi circolati online, sarebbe Antonella Elia la favorita per ottenere il pass diretto, ma l'esito resta ancora incerto.

Tensioni e alleanze nella Casa

Le dinamiche si fanno sempre più accese. L'alleanza tra le tre "prime donne" della Casa sembra essersi incrinata: tra accuse e strategie, i rapporti tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia sono tornati tesi, anzi incandescenti. La Casa appare divisa e ogni concorrente è chiamato a schierarsi, con conseguenze che potrebbero pesare fino alla finale.

Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Crisi personale per Nicolò Brigante

Momento delicato anche per Nicolò Brigante, sempre più in difficoltà tra ansie e dubbi sul proseguimento del suo percorso nel reality. L'ex tronista - dopo l'uscita di Blu martedì scorso - aveva valutato l'idea di abbandonare il gioco, preparando anche le valigie, nonostante il supporto ricevuto dagli altri concorrenti. Nelle prossime ore è previsto anche un confronto con l'ingresso in Casa di alcuni familiari, che potrebbero influenzare la sua decisione.

Nuove tensioni e accuse

Nel corso delle ultime ore, alcuni concorrenti avrebbero criticato il comportamento di Adriana Volpe, accusata di aver cambiato atteggiamento dopo le nomination. Raul l'ha accusata di essere poco trasparente e di aver stretto un'alleanza sospetta con Alessandra Mussolini, nonostante i rapporti tesi tra loro. Francesca, invece, l'ha difesa: l'ha descritta come una persona riservata e non falsa, ma semplicemente cauta nell'esporsi.