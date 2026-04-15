Grande Fratello Vip, pagelle nona puntata: Selvaggia fattura con l'antipatia (8), Paola Caruso e le parole (4)

La puntata del 14 aprile ha finalmente fatto cadere tutte le maschere nella casa, e ha reso giustizia alle quattro concorrenti che non sanno ancora di essere in odor di finalissima

Si comincia a sentire odore di finale anche per questa ottava edizione del Grande Fratello Vip, che entro la conclusione di questa settimana eleggerà la prima concorrente che arriverà dritta dritta alla puntata del 5 maggio.

Un nono appuntamento che ha perso qualcosa nei numeri Auditel (1.809.000 spettatori e il 15.1% di share) ma ha certamente acceso la competizione nella casa.

E ha fatto cadere le poche maschere ancora in piedi. Un punto di svolta che ha ufficialmente aperto la fase del tutti contro tutti. Era ora!

Selvaggia e l'arte di fatturare con quel che si ha - voto: 8

Qualunque riserva ci fosse stata nella prima settimana verso la Lucarelli opinionista del GF Vip è caduta ormai da tempo. Che si possa essere d'accordo o meno con i suoi interventi, le sue parole sono sempre frecce scagliate con precisione per stanare ipocrisie, piccole e grandi strategie, atteggiamenti così radicati che spesso neppure i concorrenti stessi si accorgono di esserci cascati ancora una volta.

Sbatacchia finalmente l'insopportabile Renato, si assume la responsabilità di dire ad Antonella Elia quello che tutti pensiamo ormai da diversi reality (ha un evidente problema di gestione della rabbia), ma soprattutto ci regala l'ennesima perla dell'edizione in un nuovo confronto con Adriana Volpe. Se la conduttrice l'accusa di antipatia, lei rilancia: non è solo antipatica, è la più antipatica di tutte, tanto è vero che "Io ci fatturo con la mia antipatia". Niente da aggiungere, nel bene e nel male.

Alessandra Mussolini, diabolica o "caciarona"? - voto: 7

Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia

Nessuno più di lei si candida a essere la prima finalista dell'edizione in corso, perché la verità è che nessuno più di lei lo merita. Neppure le due - Antonella Elia e Adriana Volpe - che avevano creduto davvero di poter giocare in squadra con una che l'arte della mistificazione ce l'ha nel sangue.

Per rispondere alla domanda qui sopra, non pensiamo che Alessandra Mussolini sia nè così diabolica nè così caotica. Sa da una parte il livello di intelletto e ironia di molti concorrenti le ha reso il gioco più semplice, dall'altra parleremmo piuttosto di strategia di gioco. E sia chiaro: un gioco in cui lei fa sempre e solo squadra a sè.

Perchè promettere sostegno alle altre due "senior" prima della puntata e poi salvare Raul Dumitras, significa solo aver "comprato" la tranquillità di arrivare alla finale del 5 maggio praticamente imbattibile.

Peccato che nel suo piano si siano inseriti gli autori con un televoto subdolo.

Per Paola Caruso le parole non sono importanti - voto: 4

Paola Caruso

Da diverse puntate, ormai, la soubrette lamenta i modi aggressivi di Antonella Elia. L'altra, d'altronde, è rea di aver spaccato un cocco per terra, di aver mimato più volte il gesto dello schiaffo e del pugno.

Mai però che Paola Caruso si sia seriamente lamentata delle parole che la compagna di reality rivolge a lei e ad altri, come quella "schifosa" che si è sentito ieri sera.

Il motivo di tale dimenticanza sembra ormai chiaro: per la Caruso le parole non sono importanti. Tanto è vero che lei stessa si è spesso lasciata andare a espressioni assai colorite verso Antonella Elia, che altrove sarebbero considerate violenza verbale. Ma evidentemente nella casa del GF Vip, a cominciare da Paola, devono essere consideragte normali, o comunque meno gravi di un gesto.

Nicolò, c'eri anche tu nella casa? - voto: 1 come il cassetto del comodino

Da nove puntate uno spettro si aggirava nella casa più spiata d'Italia: quello di Nicolò Brigante, concorrente sulla carta ma poco nella realtà.

Perchè se sommassimo le parole che l'ex di Uomini e Donne ha pronunciato durante tutte le dirette, forse non riusciremmo neppure a completare un messaggio in codice, un haiku o qualunque testo di ridottissime dimensioni vi venga in mente.

Da subito spalla di Renato (e già su questo ci sarebbe molto da dire), verrà forse ricordato per aver acceso l'interesse, nell'ordine, di Ibiza Altea, Lucia, Blu. Attrazione manifestata (perchè è un bel ragazzo) che Nicolò però non ha mai portato realmente a uno step successivo, quello cioè in cui lui avrebbe dovuto semplicemente muovere una mano, un braccio, dare insomma un segno di vitalità.

Il motivo per cui oggi ne stiamo parlando? Semplicemente perchè Lucia l'ha nominato, ricordando anche a casa che Nicolò non è solo un passante che vediamo di tanto in tanto in cucina o in giardino a fare esercizi, ma è proprio uno che concorre alla vittoria.