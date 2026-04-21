GF Vip, Alessandra Mussolini attacca Francesca Manzini: “È uscita la tua vera natura”

Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove in vista della puntata di mercoledì 22 aprile si stanno svolgendo le consuete prove settimanali per lo spettacolo che sarà mostrato in diretta. Protagoniste di un acceso confronto sono state Francesca Manzini e Alessandra Mussolini, che si sono scontrate duramente durante la preparazione di una coreografia.

Francesca Manzini guida le prove con Marco Berry: nasce il malumore

Anche questa settimana Francesca Manzini è stata scelta come coreografa. Al suo fianco, come supporto, c'è Marco Berry. Una decisione che non è piaciuta ad Alessandra Mussolini, la quale ha subito espresso perplessità sulle scelte artistiche adottate.

"A me non piace": le critiche di Alessandra Mussolini alla coreografia

L'ex parlamentare non ha nascosto il suo disappunto: "A me non piace", ha dichiarato, provando anche a proporre alcune modifiche. Suggerimenti che però Francesca non ha accolto, replicando con fermezza: "A ognuno il proprio mestiere". La Manzini ha poi chiarito la sua visione della performance, spiegando che la coreografia prevedeva "movimenti puliti" e una disposizione precisa, con Alessandra al centro insieme a Paola e Lucia.

Francesca e Alessandra in giardino

La tensione sale: "Non hai rispetto" e accuse di arroganza

Il confronto si è fatto sempre più acceso quando Alessandra ha definito la coreografia poco chiara e persino noiosa: "Doveva essere una cosa divertente". Parole che hanno irritato Francesca, che oggi è stata difesa sui social da sua sorella Lilli. L'imitatrice ha risposto duramente: "Tu durante la coreografia non hai rispetto dei punti di riferimento. Crei sempre problemi".

Lite in giardino: volano accuse personali tra le due concorrenti

La discussione è proseguita anche in giardino, dove Alessandra Mussolini ha attaccato direttamente la Manzini: "Non sei sempre buona come vuoi apparire". Francesca ha ribattuto senza mezzi termini: "Sono sempre buona, sei tu che sei una provocatrice". Secondo Alessandra, le provocazioni sarebbero servite a far emergere il vero carattere della Manzini: "Sei uscita come sei: arrogante e prevaricatrice". Parole forti che hanno acceso ulteriormente lo scontro.

Visibilmente infastidita, Francesca ha spiegato di essersi sentita mancata di rispetto: "Mi sono fatta rispettare perché tu non rispetti le persone. Hai offeso una professionalità". Prima di lasciare il giardino, ha poi lanciato l'ultima stoccata: "L'arroganza è più la tua che la mia".