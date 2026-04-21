GF Vip, la sorella di Francesca ribalta tutto: “Basta odio, voglio solo proteggerla"

Dopo lo sfogo diventato virale, Lilli Manzini interviene per chiarire: le sue parole su Francesca sono state fraintese e il suo unico obiettivo è proteggerla dagli attacchi online.

Siamo abituati a vedere i familiari dei concorrenti del Grande Fratello Vip intervenire per commentare le dinamiche del reality. Un'abitudine insopportabile ma ormai consolidata, spesso usata per difendere i propri cari. Ma questa volta è successo qualcosa di diverso: secondo molti commentatori Lilli Manzini aveva attaccato pubblicamente la sorella Francesca, ma in un secondo post la doppiatrice ha ribaltato tutto spiegando l'essenza del suo precedente intervento.

Cosa aveva detto Francesca a Raimondo

Nei giorni scorsi ci sono stati momenti di forte emozione nella Casa del Grande Fratello, Francesca Manzini è crollata in lacrime durante un confronto con Raimondo Todaro, raccontando un passato segnato da una relazione tossica e da profonde insicurezze personali. Nel suo sfogo, la concorrente ha parlato di fragilità emotive e del bisogno di affetto autentico, raccontando di sentirsi spesso inadeguata e non compresa. "Mi sento bene solo quando canto e ballo. Ricevo applausi, ma non carezze vere", aveva dichiarato Francesca, sottolineando il suo disagio interiore.

La prima reazione di Lilli Manzini

Dopo lo sfogo di Francesca, sui social è intervenuta Lilli Manzini, sorella di Francesca, con parole che hanno immediatamente acceso la polemica. Lilli per molti aveva criticato il percorso della sorella nella Casa, parlando di una "recita" e di un ruolo che non le appartiene.

Francesca Manzini e Raimondo Todaro

"Non vedo l'ora che finisca sto GF Vip. Non ne posso più di vedere mia sorella Francesca 'recitare' questo ruolo che non le appartiene!Per me tutto ciò che è televisivo è una recita, poi ti credo che le arrivano commenti simili. Questo è lo scotto da pagare quando vuoi partecipare a questo tipo di trasmissioni", aveva scritto e poi "Lei è una 'donna bambina' troppo fragile per stare là dentro. Se continua così spero venga eliminata il prima possibile! Lo dico per il suo bene e per la sua immagine che vi assicuro non è quella che fa vedere da un mese".

Il chiarimento della sorella di Francesca: "Strumentalizzate le mie parole"

Dopo la bufera, Lilli Manzini è tornata sui social per chiarire il senso delle sue dichiarazioni, accusando diversi profili gossip di aver travisato il suo pensiero. La doppiatrice ha spiegato che il suo intento non è mai stato quello di attaccare la sorella, ma di proteggerla.

Lilli Manzini

"Come al solito, i profili gossippari stanno strumentalizzando le mie parole. Per fortuna nel mio ultimo video specifico cosa volessi dire nella mia stories, visto che la gente capisce solo quello che vuole capire" ha scritto la doppiatrice e poi ha chiarito il suo pensiero.

"Lo ripeto: Desidero che mia sorella esca il prima possibile, perché mi addolora leggere ogni giorno commenti di insulti gravi nei suoi confronti. Francesca è una persona perbene e non merita tutto questo, causato da un pubblico cattivo che non sa nulla di niente e nessuno. Io sto difendendo mia sorella, non la sto attaccando".

"L'amore si manifesta con il pensiero puro e di pancia ed io, che non sono una falsa ipocrita, sottoscrivo che la vorrei fuori da quella casa per il suo bene e non per il suo male. Ovvio che se vincesse ne sarei felice, ma ciò che sta uscendo su di lei su ogni profilo social è terribile! Me ne frego di chi insulta anche me su questo. Tanto nessuno sa come stanno realmente le cose e mai lo sapranno. Mia sorella non la deve toccare nessuno in questo modo cattivo e orribile!"