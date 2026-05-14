Allarme pidocchi al GF Vip, Casa nel caos: scatta la disinfestazione

Il primo ad accorgersi degli insetti nella maglietta è stato Raimondo Todaro, che ha messo in allarme tutta la casa del Grande Fratello Vip per la presenza di piccoli insetti simili a pidocchi

Momenti di paura e tensione nella Casa del Grande Fratello Vip, dove nelle ultime ore alcuni concorrenti hanno segnalato la presenza di piccoli insetti, forse pidocchi, tra vestiti, cuscini e spazi comuni. L'allarme è scattato dopo le prime segnalazioni dei gieffini, preoccupati da una possibile infestazione.

Raimondo Todaro e Raul Dumitras trovano i "pidocchi 2.0"

Ad accorgersene per primo è stato Raimondo Todaro, con la maglietta piena di insetti. Il dubbio si è diffuso subito tra i concorrenti: pidocchi, pulci o semplici moscerini? La difficoltà nel capire di cosa si trattasse ha aumentato il nervosismo all'interno della Casa.

Il clima è rapidamente degenerato in panico, con alcuni concorrenti convinti che il problema potesse estendersi a letti, vestiti e zone comuni. Tra battute e timori reali, Raul Dumitras avrebbe scherzato parlando di "pidocchi 2.0", riferendosi al fatto che gli insetti sembravano addirittura volare.

Pulizia d'emergenza e disinfestazione immediata

Di fronte alla situazione, i gieffini si sono subito mobilitati per una pulizia straordinaria. Aspirapolvere e detergenti alla mano, i concorrenti si sono lanciati nella sanificazione degli ambienti, con particolare attenzione al giardino e a tutte le superfici di tessuto lasciate all'esterno, possibili origini del problema.

A coordinare l'operazione di pulizia profonda Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.

"Qui bisogna aspirare tutto, qui è disgustoso, dovevamo pensarci prima e non arrivare a questo punto. Il cuscino rosso è pieno? Allora arrivano da lì o da terra. Ma queste non sono pulci! Sono come dei piccolissimi moscerini" ha notato Alessanra.

La casa del GF Vip ha sempre avuto problemi di igiene

Non è la prima volta che il reality si trova a fare i conti con ospiti indesiderati. In passato, infatti, altri concorrenti avevano segnalato la presenza di topi e piccoli roditori negli ambienti comuni, episodi che avevano già creato momenti di forte agitazione.

Nel 2020, per esempio, alcuni concorrenti avevano segnalato la presenza di un topo che gironzolava intorno alla camera di Patrizia De Blanck, allestita per l'occasione accanto al giardino, separata da quelle degli altri concorrenti.

Nell'ultima edizione VIP, quella del 2024, erano state Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti ad avvertire gli autori della presenza di un roditore che gironzolava indisturbato per la casa. Anche in quell'occasione la regia era stata più volte costretta a cambiare inquadratura all'improvviso per non mostrare immagini del topo agli spettatori da casa.