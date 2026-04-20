GF Vip, Lucia Ilardo verso una nuova ship: ma con Raul Dumitras è tutto calcolato?

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello, Lucia Ilardo sembra avere un obiettivo ben preciso: creare una ship capace di catturare l'attenzione del pubblico. Una dinamica ormai consolidata nel reality, che spesso si traduce in visibilità social e consensi. Dopo i primi avvicinamenti con Renato Biancardi e Nicolò Brigante, l'ex volto di Temptation Island sembra ora essersi avvicinata a Raul Dumitras. Un rapporto che non è passato inosservato agli altri coinquilini.

Il rapporto con Raul Dumitras accende i dubbi nella Casa

La sintonia tra Lucia e Raul ha subito catalizzato l'attenzione degli altri concorrenti, dando vita a interrogativi: tra loro c'è davvero qualcosa o si tratta di una strategia di gioco? Il primo a esporsi è stato Raimondo Todaro, che ha ricordato a Lucia alcune dichiarazioni fatte in precedenza. La concorrente aveva infatti raccontato di desiderare accanto a sé un uomo capace di trasmetterle sicurezza e stabilità, caratteristiche che secondo Todaro Raul incarnerebbe perfettamente.

Raimondo Todaro duro con Lucia: "Così non troverai un Raul"

Nonostante questo, il coreografo ha evidenziato una contraddizione nel comportamento di Lucia: "Se ti comporti come ti sei comportata qui dentro, un Raul non lo avrai mai", ha dichiarato senza mezzi termini. Un intervento che ha acceso ulteriormente il dibattito nella Casa, mettendo Lucia sotto pressione e spingendola a giustificare i suoi atteggiamenti.

I Vip nel giardino: Lucia, Raul, Raimondo, Alessandra e Francesca

Alessandra Mussolini incalza Raul: "Cosa faresti fuori dalla Casa?"

A intervenire è stata anche Alessandra Mussolini, che ha posto una domanda diretta a Raul: "Se tu vedessi Lucia a una festa cosa faresti?" La risposta di Dumitras è stata diplomatica ma aperta: "Mai dire mai". Lucia, dal canto suo, ha cercato di ridimensionare il tutto spiegando di vivere l'esperienza con leggerezza e senza secondi fini: "Io non sono venuta a cercare l'amore", ha dichiarato.

La tensione : il confronto finale e il "Game Over"

Tuttavia, Raul ha riportato alla luce un episodio controverso legato a un momento in camera con Renato Biancardi, quando Lucia si era seduta sul letto del creator napoletano. "Io qua l'ho vista approcciarsi mentre nella vita reale magari frequenti una persona, poi lei potrebbe uscire con altri e non lo sapresti. La terza sera eri con Renato! Io da uomo, se ci fosse stata una che mi piaceva tantissimo, per rispetto non avrei mai fatto il gesto che ha fatto Lucia, di poggiarsi nel letto".

La discussione ha raggiunto il culmine quando i due hanno insistito sulla ricostruzione dei fatti (Lucia sosteneva che fosse stato Renato a poggiarsi sul suo letto) e Raul ha chiesto alla coinquilina: "Chi ha dormito nel letto di chi?" mentre Todaro ha chiuso con una frase netta: Sai come si dice in questi casi? Game Over."