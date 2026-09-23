GF Vip, censura su Alfonso Signorini: Simone Annicchiarico viene interrotto “Non possiamo parlare”

Simone Annicchiarico stava raccontando il motivo che lo avrebbe convinto a entrare nella Casa quando ha nominato Alfonso Signorini. Jonathan Kashanian lo ha fermato e la regia è intervenuta sulla diretta.

Al Grande Fratello Vip torna a far discutere la gestione della diretta. Durante una conversazione nella Casa, Simone Annicchiarico ha fatto il nome di Alfonso Signorini, ma è stato subito interrotto dagli altri concorrenti. Poco dopo è intervenuta anche la regia.

Durante il reality show, i concorrenti devono attenersi a regole molto precise su ciò che possono raccontare e sui nomi che possono essere pronunciati all'interno della Casa. Durante la diretta su Mediaset Extra, infatti, capita sempre più spesso che la regia spenga l'audio dei microfoni o cambi inquadratura.

Tra gli argomenti apparentemente più delicati ci sarebbero i riferimenti a personaggi noti del mondo dello spettacolo, a specifiche piattaforme social e a vicende che riguardano persone estranee al gioco.

Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip

Simone Annicchiarico nomina Alfonso Signorini e viene interrotto

A far discutere è stato soprattutto un episodio che ha coinvolto Simone Annicchiarico. Durante una conversazione con gli altri concorrenti, Jonathan Kashanian stava parlando del cambiamento di registro del programma, sottolineando come nelle ultime due edizioni ci sia stato maggiore spazio per l'aspetto artistico dei concorrenti e meno per il gossip.

A quel punto Annicchiarico ha raccontato il motivo per cui avrebbe accettato di entrare nella Casa, facendo riferimento al cambio di guida del programma e pronunciando il nome di Alfonso Signorini, storico conduttore del reality. "Mi hanno incastrato a venire qua dicendomi: 'Abbiamo cambiato tutto da quando non c'è più Signorini, adesso c'è Ilary'". Jonathan Kashanian lo ha immediatamente interrotto: "Non puoi".

Annicchiarico ha quindi reagito mostrando il proprio disappunto: "Sono nomi, ragazzi. Non ho insultato nessuno. Se arriviamo a questo punto non possiamo parlare di niente. Parliamo a gesti. Il concorrente ha poi iniziato a mimare una discussione. La regia, nel frattempo, ha cambiato inquadratura, mostrando Alex Belli, che assisteva divertito alla scena.

Audio tolto anche quando vengono citati altri nomi

Quello di Signorini non sarebbe però l'unico caso. Nel corso della diretta, ad Annicchiarico è stato tolto l'audio anche in altre occasioni. Una volta è accaduto mentre nominava Maria De Filippi. In un'altra circostanza, invece, il concorrente stava rivelando, rivolgendosi alle telecamere, il nome e l'indirizzo di un'osteria frequentata a Trastevere.

Dal nome di Instagram al racconto di Amici 24

Le interruzioni dell'audio non avrebbero riguardato soltanto i personaggi televisivi. Giancarlo Danto, per esempio, è stato rimproverato per aver pronunciato Instagram durante una conversazione. Anche Megan Ria è stata protagonista di un episodio simile. Mentre la ballerina raccontava l'esperienza vissuta ad Amici 24, per molti versi simile a quella che sta vivendo al Grande Fratello Vip. La ballerina ha spiegato che anche nel talent show era chiusa nella casetta insieme ai ragazzi. "Anche lì non sono mai uscita", stava dicendo quando il suo microfono è stato disattivato dalla regia.

Non è quindi chiaro, almeno dagli episodi mostrati nella diretta, se l'intervento sia legato esclusivamente a determinati nomi o se faccia parte di una più ampia serie di indicazioni impartite agli inquilini della Casa.