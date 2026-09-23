Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia in versione 'porno': tornano virali le sue clip hot di Italia Shore

Nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano a delinearsi le prime dinamiche tra i concorrenti e, dopo l'ingresso di Alessandro Roncaccia, l'attenzione si è concentrata anche sul rapporto con Piera Meloni. La content creator sarda ha infatti ammesso in più occasioni di trovare il nuovo coinquilino particolarmente attraente.

Ma mentre nella Casa si parla della possibile simpatia tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, sul web sono tornate a circolare alcune delle vecchie clip che vedono protagonista il concorrente durante la sua esperienza a Italia Shore.

Alessandro Roncaccia dal Grande Fratello a Italia Shore: tornano virali le vecchie clip

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, il pugile aveva già fatto parlare di sé grazie alla partecipazione a Italia Shore, il reality di Paramount+ ispirato al celebre format Jersey Shore. Chi ha seguito Alessandro Roncaccia nel programma ricorderà le sue performance sessuali, ma anche i diversi flirt nati davanti alle telecamere.

Nel corso della seconda stagione, Roncaccia ha avuto un breve legame con la napoletana Swamy e un altro con Gaia, una frequentazione terminata con la conclusione del reality. Esperienze che hanno contribuito a rendere Alessandro uno dei protagonisti delle dinamiche sentimentali del programma.

Alessandro Roncaccia sui social

Nella terza stagione, invece, si è avvicinato prima a Greta Amenta e successivamente a sua sorella Sara, arrivando anche a provocare una lite tra le due. Per quanto riguarda la quarta stagione, girata questa estate e che dovrebbe essere disponibile il prossimo anno, non sappiamo ancora cosa sia successo e quali saranno le dinamiche raccontate nel programma.

Ora, con il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, quelle immagini sono tornate sotto i riflettori. Sui social alcuni utenti stanno infatti riproponendo vecchie clip di Alessandro Roncaccia a Italia Shore, aumentando la curiosità intorno al suo passato televisivo.

Il contrasto con l'immagine mostrata nei primi giorni nella Casa è stato sottolineato anche da Jonathan Kashanian, che parlando del nuovo concorrente ha osservato come non gli sembri uno particolarmente incline a fare il "latin lover". Una descrizione che potrebbe essere riletta alla luce delle vecchie immagini di Italia Shore, soprattutto se Alessandro dovesse continuare a essere protagonista delle dinamiche sentimentali del Grande Fratello Vip.