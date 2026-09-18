Grande Fratello Vip, Megan Ria: perché Elodie ha smesso di seguirla: spunta un retroscena

Megan Ria ha parlato del rapporto con Elodie durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, mentre sul web continua a far discutere il defollow della cantante e spunta una nuova ricostruzione.

Megan Ria ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e si è trovata subito al centro dell'attenzione per il caso che riguarda Elodie. La cantante, infatti, ha smesso di seguirla sui social, alimentando diverse ipotesi sul loro rapporto. Durante la prima puntata, la ballerina ha preferito non entrare nei dettagli della vicenda, mentre nelle ore successive è emerso un possibile retroscena sul motivo del gesto.

Megan Ria e il defollow di Elodie: il confronto con Selvaggia Lucarelli

A sollevare la questione è stata Selvaggia Lucarelli, che insieme a Cesara Buonamici è stata confermata nel ruolo di opinionista al fianco della conduttrice Ilary Blasi Ilary Blasi. Al centro della discussione c'è stata la decisione di Elodie, che durante l'estate ha smesso di seguire Megan Ria su Instagram, nonostante la ballerina abbia fatto parte per anni del corpo di ballo della cantante.

Il gesto aveva alimentato diverse supposizioni sui social, soprattutto perché in passato si era parlato di un legame tra Franceska Nuredini, fidanzata della cantante, e Megan Ria che andava oltre l'amicizia.

Elodie e Franceska Nuredini

Megan ha subito respinto queste speculazioni, definendo il rapporto con Franceska una "bellissima amicizia". La ballerina ha spiegato di non aver compreso fino in fondo le ragioni del gesto di Elodie e poi "Sono qua per parlare di me, non di questi gossip beceri", ha affermato respingendo l'idea che il suo percorso nel reality show potesse essere legato solo alle dicerie.

Selvaggia Lucarelli, ha ribattuto chiedendole con ironia, se fosse entrata nella Casa per parlare di "fisica nucleare". Megan non si è tirata indietro:" "Sono qua per farmi conoscere per come sono. Non penso che ci siano solo i gossip".

Dopo la puntata arriva una nuova versione sul defollow

Subito dopo la fine della puntata, parlando con alcuni coinquilini, Megan ha spiegato di non conoscere il motivo del gesto di Elodie e di non aver mai affrontato direttamente l'argomento con la cantante. A gettare nuova luce sulla vicenda è stata Deianira Marzano. Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, l'esperta di gossip ha raccontato una possibile ricostruzione alla base della decisione di Elodie.

"A quanto mi risulta, dietro il defollow di Elodie a Megan ci sarebbe una questione molto più semplice di quanto si stia raccontando", ha scritto Marzano.

Secondo quanto riferito dall'esperta, al termine del tour Elodie avrebbe organizzato una vacanza con il suo entourage, invitando anche Megan. La ballerina, però, dopo essere stata lontana da casa per diverso tempo proprio a causa del tour, avrebbe preferito declinare l'invito per trascorrere un po' di tempo con la propria famiglia.

"Una scelta normalissima che, però, Elodie avrebbe preso male. Da lì il defollow", ha concluso Deianira Marzano. Si tratta, dunque, di una ricostruzione riportata dall'influencer e non di una spiegazione confermata direttamente da Elodie o da Megan Ria. Il tema, però, è già diventato uno dei primi casi ad animare il percorso della ballerina nella Casa.