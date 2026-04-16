GF Vip, scontro con Alessandra: Antonella scoppia in lacrime tra le braccia di Adriana

Al Grande Fratello Vip l'alleanza tra Antonella D'Elia, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe è durata pochissimo. A far esplodere le tensioni è stata la catena di salvataggio durante l'ultima puntata, quando la scelta della Mussolini di salvare Raul Dumitras ha innescato polemiche immediate.

Litigi e frecciatine nella Casa: clima sempre più teso

Nel corso della giornata successiva, gli scontri non si sono fatti attendere. Da una parte Alessandra Mussolini ha continuato a provocare, dall'altra Antonella D'Elia ha risposto colpo su colpo. Adriana Volpe, invece, ha scelto un atteggiamento più distaccato, evitando di alimentare ulteriormente le tensioni. Il clima nella Casa è diventato sempre più acceso, tra battibecchi e frecciatine continue.

"Dici solo bugie": l'accusa di Adriana Volpe

Uno dei motivi principali della rottura sarebbe una presunta menzogna raccontata da Alessandra Mussolini, almeno secondo quanto dichiarato da Adriana Volpe. "Per me la base è una: tu mi hai raccontato delle menzogne", ha affermato con decisione. Poi l'attacco diretto: "La tua credibilità è pari a zero, tu dici solo bugie", riferendosi al fatto che i ragazzi la stessero incitando durante la discussione.

Antonella discute con Alessandra in cucina

La lite degenera: il riferimento alle pillole scatena la reazione

La discussione è poi degenerata quando Antonella D'Elia ha fatto un riferimento ai medicinali assunti da Alessandra Mussolini: "Fra le pillole del mattino e la stanchezza della sera, non credo che reggi". La replica dell'ex politica è stata immediata e molto dura: ha spiegato di assumere farmaci per motivi di salute, tra cui palpitazioni e colesterolo, respingendo le insinuazioni e accusando Antonella di aver oltrepassato il limite: "Ma che c'entrano le pillole? Io le prendo perché devo prenderle! Tu sei fortunata perché non devi prenderle, io sì. Questo perché tu sei sana e io sono malata? Strega."

Antonella D'Elia crolla in lacrime: il confronto con Adriana Volpe

Dopo lo scontro, Antonella D'Elia ha inizialmente reagito con ironia, ma più tardi è crollata in lacrime tra le braccia di Adriana Volpe. "Tu sei più forte", ha detto tra le lacrime. Adriana ha cercato di rassicurarla, invitandola a non dare soddisfazione ad Alessandra Mussolini e a non dare peso alle parole di chi non stima.