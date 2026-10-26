GF Vip, anticipazioni stasera: Alex Belli contro tutti, Valeria Marini a rischio al televoto

Stasera, lunedì 26 ottobre, va in onda la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, che ripartirà da dove si era concluso l'appuntamento precedente: lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Ma il confronto tra i due non sarà l'unico argomento al centro della serata. Ilary Blasi leggerà anche il verdetto del televoto, che coinvolge quattro concorrenti in una nomination non eliminatoria, mentre in studio ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip: anticipazioni del 26 ottobre

Il Grande Fratello Vip torna stasera con una puntata ricca di tensioni e confronti. Al centro delle anticipazioni c'è Alex Belli, chiamato a fare i conti con le conseguenze dello scontro con Alessandro Roncaccia e con le critiche degli altri concorrenti. Riflettori puntati anche su Valeria Marini, in nomination insieme a Marina La Rosa e agli altri due concorrenti. In attesa del verdetto ufficiale, vediamo cosa succederà nella Casa e quali sono le percentuali aggiornate dei sondaggi.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Alex Belli contro tutti dopo lo scontro con Alessandro Roncaccia

Alex Belli è finito al centro delle critiche dopo il duro confronto con Alessandro Roncaccia. L'attore dovrà fare i conti con le reazioni degli altri concorrenti e con una situazione sempre più tesa. A voltargli le spalle è stata anche Marina La Rosa, che fino a poco tempo fa sembrava essere una sua alleata.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia

Valeria Marini nel mirino delle donne della Casa: cosa succederà stasera

Non ci sarà soltanto il confronto con Alex Belli. Nella Casa si è aperto anche un fronte tutto al femminile che vede Valeria Marini al centro delle polemiche. Alcune concorrenti, soprattutto le donne più mature del gruppo, sembrano ormai esasperate dai suoi comportamenti.

Tra accuse, frecciatine e insulti pronunciati ad alta voce, i rapporti sono diventati sempre più difficili. Nel corso della puntata si farà il punto su quella che si è trasformata in una vera e propria rivalità, con nuovi chiarimenti attesi tra le protagoniste.

Giulia Provvedi in crisi: nella Casa arriva la sorella Silvia

Tra le storie più delicate della serata ci sarà quella di Giulia Provvedi. Le discussioni con Alex Belli, le accuse reciproche e la rottura di un'amicizia si sono sommate alla nostalgia per i suoi affetti e per la sorella gemella Silvia, dalla quale non era mai rimasta separata così a lungo.

Valeria Marini

Per darle sostegno in un momento particolarmente difficile, Silvia Provvedi entrerà nella Casa per abbracciarla e regalarle un momento di conforto.

Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro in sfida per un premio speciale

Spazio anche a una sfida che vedrà protagoniste Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro. Le due concorrenti, unite da un rapporto di amicizia, si ritroveranno una contro l'altra per conquistare un premio molto desiderato: un telefono.

Per entrambe, infatti, poter sentire una voce familiare e ricevere finalmente una notizia attesa da settimane rappresenta un desiderio importante.

Amdreas Muller si è trasformato in Francesco Gabbani

Andreas Müller e Alessandro Varsi, prova di imitazioni: chi conquisterà il pubblico?

Non mancherà il momento dedicato al talento e al divertimento. Andreas Müller e Alessandro Varsi si cimenteranno in una prova di imitazioni che li vedrà vestire i panni di due celebri cantanti italiani. Uno interpreterà Francesco Gabbani, mentre l'altro si trasformerà in Franco Califano. La sfida sarà giudicata dal pubblico social, chiamato a scegliere la performance più convincente.

Televoto Grande Fratello Vip: chi rischia di lasciare la Casa?

Uno dei momenti più attesi sarà la lettura del verdetto del televoto del Grande Fratello Vip. In nomination ci sono quattro concorrenti: Marina La Rosa, Alex Belli, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini.

La votazione non è eliminatoria, ma il risultato permetterà di individuare il primo concorrente candidato ad abbandonare il gioco. L'attenzione è quindi alta, soprattutto dopo le recenti tensioni che hanno coinvolto alcuni dei protagonisti.

Marina La Rosa prima nel sondaggio, Alex Belli insegue

In attesa del verdetto ufficiale, il sondaggio di ForumFree offre un'indicazione sulle preferenze espresse dagli utenti che hanno partecipato alla rilevazione. Ecco le percentuali attualmente disponibili:

Marina La Rosa: 34,54%

Alex Belli: 31,70%

Alessandro Roncaccia: 20,94%

Valeria Marini: 11,82%

Stando ai dati del sondaggio, Marina La Rosa è in testa con il 34,54%, seguita da Alex Belli, che raggiunge il 31,70%. La distanza tra i due è di appena 2,84 punti percentuali, un margine che rende il confronto particolarmente interessante.

Più distaccato Alessandro Roncaccia, con il 20,94%, mentre Valeria Marini si trova all'11,82%. Le percentuali fotografano le preferenze dei partecipanti al sondaggio online e non rappresentano il risultato ufficiale del televoto del programma.

Sarà quindi la puntata di questa sera a chiarire quale sarà il verdetto comunicato da Ilary Blasi e quali conseguenze avrà sulle dinamiche della Casa. Tra scontri, chiarimenti, emozioni e sfide, il Grande Fratello Vip si prepara a una serata ricca di momenti da seguire.