Grande Fratello Vip, lite furiosa tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia: Giacomo Gallani eliminato

La dodicesima puntata del reality si chiude con l'uscita di Giacomo Gallani e lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Nel finale arrivano anche le nuove nomination e quattro concorrenti vanno al televoto.

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 23 ottobre, è stata segnata dall'eliminazione di Giacomo Gallani e dal duro confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. La tensione è esplosa nel finale, quando i due sono arrivati faccia a faccia, costringendo gli altri inquilini a intervenire. Spazio anche alle nuove nomination, che hanno portato quattro concorrenti al televoto.

Grande Fratello Vip: riassunto della dodicesima puntata

Tra baci, tensioni, accuse incrociate e nuove nomination, la puntata ha riservato diversi momenti di discussione, riportando al centro dell'attenzione gli equilibri sempre più fragili all'interno della Casa.

Il bacio tra Alex Belli e Federica Morello

La puntata si è aperta con Ilary Blasi, che ha annunciato il tanto atteso bacio avvenuto nella Casa. Mentre la regia inquadrava Alessandro Roncaccia e Piera Meloni, convinti di essere i protagonisti del segmento, la clip trasmessa ha mostrato invece il bacio tra Alex Belli e Federica Morello.

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La scena faceva parte di una delle iniziative organizzate dagli autori per animare la convivenza durante la settimana. Ilary Blasi e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli hanno poi ironizzato su Roncaccia e Meloni, che si erano baciati durante la messa in scena di Ghost solo perchè spinti dalla produzione.

Marina La Rosa finisce sulla poltrona che scotta per la spesa

Tra i temi affrontati nel corso della serata c'è stata anche la decisione di Marina La Rosa di non partecipare alla spesa settimanale, impedendo così al resto del gruppo di ottenere un bonus extra. La psicologa ha spiegato le ragioni della sua scelta, ammettendo di aver voluto smuovere un po' gli equilibri della Casa.

Anche Guendalina Tavassi ha discusso con i concorrenti più giovani, accusandoli di aver mangiato tutti i biscotti senza pensare al resto degli inquilini. Alessandro Roncaccia ha ammesso: "Li abbiamo mangiati noi di notte", minimizzando però la portata dell'episodio.

Marina La Rosa durante la diretta del GF Vip

Alex Belli contro Alessandro Roncaccia: scontro a un passo dalla rissa

Dopo l'incontro tra Jonathan Kashanian e sua madre, il clima nella Casa è tornato a surriscaldarsi. La divisione tra giovani e veterani ha alimentato nuove accuse incrociate, fino al momento più acceso della serata.

A far esplodere la tensione è stata una clip dedicata al rapporto tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni. Cesara Buonamici ha chiesto ai due se tra loro si potesse parlare di una vera storia, ma non ha ricevuto una risposta chiara.

A quel punto, Alex Belli ha attaccato Roncaccia, mettendo in discussione le sue intenzioni e richiamando la sua partecipazione alle precedenti stagioni di Italia Shore, durante le quali ha avuto rapporti con tre ragazze, due di loro erano sorelle. Le immagini erano tornate virali nelle settimane precedenti.

Alex Belli e Alessandro Roncaccia

L'attore ha quindi rivolto a Piera parole molto dure: "Sapete che programma fa di solito durante l'estate? Quello è una macchina da guerra. Quando uscirà di qui, di Piera non gliene fregherà niente. Svegliati, Piera". La replica di Roncaccia non si è fatta attendere: "Sei tu quello sposato che è venuto qua e si è fatto la storiella cinque anni fa".

A quel punto, Alex Belli ha perso la calma e ha gridato: "Porta rispetto, nessuno deve toccare mia moglie. La mia famiglia non la deve toccare nessuno". I due concorrenti sono arrivati faccia a faccia, a pochissima distanza l'uno dall'altro, facendo temere che il confronto potesse degenerare in uno scontro fisico. Gli altri inquilini sono intervenuti per separarli e riportare la situazione sotto controllo.

Dallo studio, Ilary Blasi ha rimproverato entrambi, ricordando loro di essere in diretta su Canale 5. La conduttrice ha ribadito che il confronto e l'espressione delle proprie opinioni sono legittimi, ma che non devono mai sfociare in atteggiamenti violenti o intimidatori.

Giacomo Gallani

Giacomo Gallani eliminato al televoto

Prima dello scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, la puntata aveva riservato spazio all'esito del televoto. Sette concorrenti erano finiti in nomination: Alessandro Roncaccia, Andreas Müller, Jonathan Kashanian, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Megan Ria.

Il concorrente meno votato è stato Giacomo Gallani, costretto quindi a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. La sua eliminazione ha modificato ulteriormente gli equilibri del gioco, mentre gli altri inquilini si preparano ad affrontare una nuova settimana all'insegna delle tensioni.

GF Vip, chi è stato nominato: i concorrenti al televoto

La dodicesima puntata si è conclusa con le consuete nomination, che hanno delineato i nuovi equilibri tra i concorrenti. Ecco chi ha nominato chi:

Alex Belli ha nominato Alessandro Roncaccia.

ha nominato Alessandro Roncaccia. Federica Morello ha indirizzato la propria nomination verso Marina La Rosa.

ha indirizzato la propria nomination verso Marina La Rosa. Alessandro Roncaccia ha scelto di mandare al voto Alex Belli.

ha scelto di mandare al voto Alex Belli. Valeria Marini ha espresso la sua preferenza per Marina La Rosa.

ha espresso la sua preferenza per Marina La Rosa. Piera Meloni ha nominato Alex Belli come concorrente da nominare.

ha nominato Alex Belli come concorrente da nominare. Andreas Müller ha rivolto la sua nomination ad Alessandro Roncaccia.

ha rivolto la sua nomination ad Alessandro Roncaccia. Carmen Di Pietro ha scelto Valeria Marini.

ha scelto Valeria Marini. Guendalina Tavassi ha deciso di nominare Alex Belli.

ha deciso di nominare Alex Belli. Marina La Rosa ha fatto il nome di Valeria Marini.

ha fatto il nome di Valeria Marini. Guendalina Tavassi ha nominato Megan Ria.

ha nominato Megan Ria. Megan Ria ha indirizzato il proprio voto verso Marina La Rosa.

ha indirizzato il proprio voto verso Marina La Rosa. Jonathan Kashanian ha scelto Marina La Rosa per la nomination.

ha scelto Marina La Rosa per la nomination. Giulia ha indicato Alex Belli.

ha indicato Alex Belli. Dante ha assegnato la propria nomination a Marina La Rosa.

Al termine delle votazioni, i concorrenti finiti al televoto sono Alex Belli, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Il pubblico sarà chiamato a esprimere la propria preferenza: alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione. La partita nella Casa si fa sempre più imprevedibile e, dopo lo scontro tra Alex Belli e Roncaccia, la prossima puntata potrebbe riservare nuovi colpi di scena.