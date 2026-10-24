Grande Fratello Vip, Alessandro Roncaccia svela il retroscena sulla lite con Alex Belli

Alessandro Roncaccia racconta a Marina La Rosa che Alex Belli gli avrebbe proposto uno scontro prima della diretta. Dopo la puntata i due si sarebbero chiariti, suscitando nuove critiche.

Lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip potrebbe non essere stato del tutto spontaneo. A raccontare un retroscena è stato Roncaccia che ha risposto a una domanda di Marina La Rosa, che ha chiesto spiegazioni al coinquilino dopo aver appreso che tra i due concorrenti ci sarebbe stato un accordo preliminare per inscenare un confronto in diretta. Una versione che, se confermata, cambierebbe la lettura di uno dei momenti più accesi della serata.

Come riportato da Biccy, parlando con Marina, l'ex concorrente di Italia Shore ha raccontato che Alex gli avrebbe anticipato la volontà di litigare durante la puntata. Il confronto sarebbe poi degenerato, trasformandosi in una lite dai toni decisamente più accesi.

Grande Fratello Vip, Roncaccia svela il retroscena sulla lite con Alex Belli

A chiedere chiarimenti è stata proprio Marina La Rosa, che ha domandato a Roncaccia: "Ma è vero che Alex ti aveva detto: 'In puntata facciamo un po' di caos?'".

La risposta del concorrente ha aumentato i dubbi sulla spontaneità della dura polemica: "Lui mi ha annunciato che voleva uno scontro. Mi ha detto: 'Vogliamo fare uno scontro da uomini alfa?'".

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Roncaccia ha quindi spiegato che, almeno inizialmente, aveva interpretato la proposta in modo leggero, senza immaginare che la situazione potesse assumere una piega così accesa.

"Io l'ho presa a ridere, c'era anche Varsi, che ha detto: 'Dai, facciamolo'. Poi ci hanno chiamato in confessionale e Varsi ha iniziato a parlare di Alex e aveva deciso che ci doveva essere questa cosa di scontrarsi. Io ho detto: 'Se la vogliamo fare, facciamola'", ha raccontato.

Secondo la sua versione, però, l'idea di un confronto concordato avrebbe assunto successivamente contorni diversi. "Io gli avevo dato un tono più scherzoso, invece lui l'ha usata per emergere un po'. Poi, dopo che Selvaggia gli ha detto che anche lui non sta facendo molto, allora ha iniziato a fare la sceneggiata contro di me", ha aggiunto Roncaccia.

Marina La Rosa incredula: "Quindi era anche tutto studiato"

Ascoltando il racconto, Marina La Rosa è apparsa sorpresa dalla possibilità che il litigio fosse stato concordato in precedenza. "Ma allora è stata davvero una sua idea. Questa cosa è veramente assurda. Quindi era anche tutto studiato, lui vi ha anche preparato", ha commentato.

Roncaccia ha però precisato di non aver vissuto la situazione come un vero e proprio copione già definito. "Io ero più nel mood che, se doveva succedere, era bene che succedesse. Varsi era pronto, non vedeva l'ora. Io all'inizio nemmeno avevo capito che scontro dovevo fare con lui", ha spiegato.

Alex Belli e Roncaccia hanno chiarito dopo la puntata: la critica di Marina

A rendere ancora più controversa la vicenda è quanto sarebbe successo dopo la diretta. Alex Belli e Alessandro Roncaccia hanno infatti chiarito, tornando a parlare tranquillamente nella Casa. Un comportamento che Marina La Rosa ha giudicato incoerente rispetto alla durezza dell'alterco andato in scena davanti alle telecamere.

Marina La Rosa durante la diretta del GF Vip

"Ma lui è così, ha preparato questa cosa e poi ho visto che poco fa parlava con te tranquillamente e ti ha detto: 'Ragazzi, buonanotte, domani mattina ci svegliamo e chiacchieriamo'. Alla fine ha chiarito tutto. Per me resta assurdo, vuol dire che non ha nessuna sostanza", ha osservato Marina.

Marina ha poi fatto un paragone per spiegare il proprio punto di vista: "È come se io andassi da Andreas a dirgli: 'Da Andre, la prossima puntata facciamo un po' di litigate finte?'. Allora non ha carattere, c'è stata la cosa di dirti di fare questa lite".

Grande Fratello Vip, la lite ha riacceso la puntata

Il retroscena raccontato da Alessandro Roncaccia e commentato da Marina La Rosa apre interrogativi sul confronto che ha animato il finale della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip. Una cosa, però, è evidente: il faccia a faccia tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia ha riportato l'attenzione sul reality proprio quando la serata sembrava perdere ritmo. E, al di là delle polemiche sulla presunta preparazione della rissa verbale, Alex ha dimostrato ancora una volta di saper catalizzare l'attenzione e movimentare le dinamiche di un programma televisivo.