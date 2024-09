Get Out: a Londra una statua che ritrae il protagonista Daniel Kaluuya

A Leicester Square verrà svelata a ottobre una statua ispirata a Daniel Kaluuya nel film Get Out - Scappa, diretto da Jordan Peele.

Daniel Kaluuya sarà celebrato nella città di Londra con una statua in suo onore che sarà posizionata a Leicester Square.

L'area della capitale britannica può già contare sulla presenza di numerose opere d'arte ispirate a film cult e protagonisti del cinema, tra cui quelle dedicate a Paddington, Batman, Mary Poppins, Harry Potter e Cantando sotto la pioggia.

La scelta della star britannica

Il nome di Daniel Kaluuya, star di Scappa - Get Out, è stato scelto in un sondaggio da oltre 5.000 fan britannici, ottenendo un quinto dei voti ricevuti. La sua statua sarà ispirata alla scena del Mondo Sommerso in cui il suo personaggio è vittima degli effetti dell'ipnosi.

Daniel nel film

La statua verrà svelata e presentata al pubblico ufficialmente nel mese di ottobre.

Tra le opere più recenti che sono state aggiunte al percorso Scenes in the Square ci sono il trono di Game of Thrones, Indiana Jones, Clifford - Il grande cane rosso.

Noi e Scappa - Get Out: l'America di Jordan Peele, tra metafora e orrore

Mark Williams di Heart of London Business Alliance, che gestisce Scenes in the Square, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di accogliere Get Out di Daniel Kaluuya e Jordan Peele nella nostra line up come celebrazione di un successo cinematografico moderno e un talento britannico".

L'attore è stato poi definito un "simbolo del futuro dell'intrattenimento".

Il film Get Out, realizzato con un budget di soli 5 milioni di dollari, ha incassato oltre 250 milioni di dollari in tutto il mondo, stabilendo un record di guadagni per un lungometraggio basato su uno script originale e ottenendo inoltre quattro nomination agli Oscar.