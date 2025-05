Gerri, anticipazioni lunedì 19 maggio su Rai 1: nella terza puntata affiorano segreti e ossa del passato

Con la terza puntata di Gerri, in onda stasera lunedì 19 maggio su Rai 1, la serie crime ispirata ai romanzi di Giorgia Lepore entra nel vivo con un episodio carico di tensione e mistero, dal titolo Angelo che sei il mio custode. Giulio Beranek torna a vestire i panni dell'ispettore Gregorio 'Gerri' Esposito, ma stavolta si troverà alle prese con un'indagine che affonda le radici nel sottosuolo e nella memoria collettiva.

Gerri, cosa vedremo nella terza puntata su Rai 1

Gerri, Giulio Beranek

Durante un'escursione in una zona isolata della campagna pugliese, emergono antiche ossa umane nascoste in un intricato sistema di grotte. Le analisi rivelano che appartengono a un bambino e l'intera squadra di Gerri si mette al lavoro per incrociare i dati con le vecchie denunce di scomparsa. Ma è una telefonata enigmatica a indirizzare l'indagine verso un sentiero imprevisto: quello dei culti dimenticati, delle presenze protettive e delle credenze ancestrali.

Nel frattempo, un nuovo caso scuote la provincia: un bambino svanisce nel nulla, e la paura torna a serpeggiare tra la popolazione. L'indagine si intreccia con la saggezza di un anziano professore di folklore, che guida Gerri e i suoi colleghi tra miti locali e segnali inquietanti. Ogni angolo dell'entroterra diventa una pista da seguire, ogni racconto popolare un possibile indizio.

Tra un'indagine e l'altra scatta la passione

Giulio Beranek e Valentina Romani in Gerri

Ma Gerri non è solo crime. Sul piano personale, complici le tante ore passate insieme sul caso, l'ispettore si avvicina inaspettatamente a Giovanna (Irene Ferri). Tra mappe e fotografie forensi, i due condivideranno momenti intensi e passionali: Gerri avrà davvero accantonato l'intesa con la viceispettrice Lea Cohen (Valentina Romani)?

E mentre l'indagine si fa più intricata, nuovi dettagli emergono anche sul passato dell'ispettore Esposito, segnato da ferite mai chiuse e verità ancora da svelare.

Gerri, cast, episodi e dove vederla in streaming

Diretta da Giuseppe Bonito e prodotta da Cattleya con Rai Fiction, la serie con Giulio Beranek conta quattro puntate da 120 minuti, in onda ogni lunedì fino al 26 maggio. Gerri è disponibile anche su RaiPlay, in live streaming e on demand. Le riprese si sono svolte interamente in Puglia, tra Trani, Barletta, Molfetta e Bisceglie, città che portano sullo schermo un Sud affascinante e misterioso.