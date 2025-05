Gerri, stasera su Rai 1 l'ultima puntata: come finisce la serie con Giulio Beranek?

Stasera, lunedì 26 maggio 2025, si chiude su Rai 1 la prima stagione di Gerri, la fiction rivelazione dell'anno con protagonista Giulio Beranek. L'ultima puntata promette emozioni forti: un nuovo omicidio sconvolgente, un'indagine che si complica e soprattutto una verità personale che Gerri non può più ignorare.

Gerri, anticipazioni: un delitto brutale e un passato che riemerge

Gerri

L'episodio finale - Ogni promessa è debito - si apre con l'omicidio di Ketty Capasso, una giovane madre con un passato difficile. Il principale sospettato è il marito violento, misteriosamente scomparso. Ma più Gerri e la collega Lea scavano nel caso, più la vicenda si fa torbida: affiorano altri sospetti, nuove piste e relazioni ambigue.

Parallelamente all'indagine, l'ispettore interpretato da Giulio Beranek è costretto, infine, a confrontarsi con il proprio passato: Gerri è infatti Goran, bambino rom abbandonato in tenera età. Sulle tracce dell'amico d'infanzia Tano, l'ispettore si ritrova in un viaggio personale che lo porterà a rimettere in discussione ogni certezza.

Il rapporto con Lea e la doppia indagine: professionale e privata

Giulio Beranek e Valentina Romani in Gerri

Le tensioni aumentano anche sul piano emotivo: il legame tra Gerri e Lea (Valentina Romani), finora sempre più stretto - nonostante la parentesi con Giovanna - sembra incrinarsi proprio quando lui si chiude nel silenzio. Il confine tra il lavoro e la sfera personale si fa sempre più sfumato in un finale che unisce azione, introspezione e dolore.

Un successo targato Rai: ascolti, cast e dove rivedere la serie

Diretta da Giuseppe Bonito e nata dalla penna di Giorgia Lepore, Gerri ha conquistato il pubblico con una media di 3,5 milioni di spettatori a puntata. Accanto a Beranek e Valentina Romani ci sono Fabrizio Ferracane, Carlotta Natoli e Massimo Wertmüller, tra gli altri. L'episodio conclusivo va in onda stasera alle 21.30 su Rai 1, ma è già disponibile in streaming su RaiPlay.

Chiude così una serie che ha saputo unire thriller e racconto umano. Ma dopo un finale del genere, la vera domanda è: ci sarà una seconda stagione?