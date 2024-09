Georgie & Mandy's First Marriage: il trailer dello spinoff di Young Sheldon rivela da dove riprenderà la serie

È stato diffuso un nuovo teaser trailer di Georgie & Mandy's First Marriage. La serie è la continuazione di Young Sheldon e ne riprende gli eventi poco dopo.

Nel trailer si vedono Georgie (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment) avventurarsi insieme nella genitorialità e nella loro nuova vita di coppia. I ragazzi vanno a vivere con i genitori di Mandy, Jim (Will Sasso) e Audrey (Rachel Bay Jones), e il video ci mostra le dinamiche familiari tra i personaggi. Potete vedere la clip, che include momenti commoventi e umoristici, qui sotto, per gentile concessione di TVLine.

Il primo episodio di Georgie & Mandy's First Marriage si intitola "The 6:10 to Lubbock". Sarà l'inizio di un nuovo formato, poiché lo spinoff utilizzerà il formato della commedia con più telecamere, girando davanti a un pubblico in studio. Questo è in contrasto con Young Sheldon, che era una comedy a camera singola senza il pubblico che assisteva alla produzione. Si tratta di un ritorno alle origini del franchise, visto che The Big Bang Theory era uno show a più telecamere.

Il cast dello spinoff

I membri principali del cast di Young Sheldon faranno delle apparizioni speciali nella nuova serie. Nell'episodio pilota appariranno Mary (Zoe Perry) e Meemaw (Annie Potts), mentre Missy (Raegan Revord) dovrebbe apparire nel secondo episodio. Al momento non è stato confermato se Sheldon (Iain Armitage) farà la sua apparizione, ma si prevede che farà la sua comparsa più avanti nella stagione. Nel frattempo, Georgie & Mandy's First Marriage è interpretato anche da Jessie Prez nel ruolo dell'impiegato del negozio di pneumatici Ruben e da Dougie Baldwin nel ruolo del fratello di Mandy, Connor.

"Ha 19 anni e ha abbandonato il liceo. Quanto può essere facile?", ha detto in precedenza il co-creatore della serie Chuck Lorre a TV Insider a proposito del dramma che si prospetta per Georgie, che dovrà trasferirsi con Mandy. "È un viaggio accidentato, ma le asperità sono comiche se gestite correttamente. Ci sono anche momenti drammatici, perché dovranno affrontare ostacoli inevitabili per rimanere insieme".

Jordan ha poi aggiunto: "Sarà molto frenetico. Ci sono molte cose che derivano dall'essere un giovane genitore e dal fatto che la madre di Mandy non è la più facile da gestire".