Georgie & Mandy's First Marriage: primo sguardo ai McAllister nello spin-off di Young Sheldon

A pochi mesi di distanza dalla conclusione di Young Sheldon dopo sette anni in cui ha emozionato milioni di spettatori, sta già per arrivare il nuovo spin-off del franchise di The Big Bang Theory, ovvero Georgie & Mandy's First Marriage.

La storia collettiva dei Cooper si è conclusa quando Sheldon si è trasferito in California nel finale di Young Sheldon. Mentre appariranno Mary, Meemaw e Missy, la famiglia principale di Georgie & Mandy's First Marriage sarà quella dei McAllister.

Nelle ultime ore, infatti, è stato pubblicato un primo sguardo alla nuova serie della CBS incentrato sui McAllister, ovvero la famiglia di Mandy. Nell'immagine, Emily Osment è affiancata dai suoi genitori, Rachel Bay Jones e Will Sasso, che interpretano Audrey e Jim.

I genitori di Mandy erano occasionalmente coinvolti nella sua vita durante Young Sheldon. Quando è rimasta incinta, Mandy venne cacciata da casa loro, costringendola a chiedere aiuto alla famiglia di Georgie. Meemaw l'ha accolta, ma dopo che la casa di Connie è stata distrutta nel finale della sesta stagione di Young Sheldon, la coppia e la piccola Cece sono state costrette a vivere con i Cooper, con il risultato di un nucleo familiare sovraffollato.

Young Sheldon: ecco chi tornerà nel cast dello spin-off Georgie & Mandy's First Marriage

Alla fine, la famiglia ha deciso di trasferirsi dall'altra parte della città con i McAllister, considerando la loro casa più grande e la loro migliore situazione finanziaria. In Georgie & Mandy's First Marriage, questa situazione probabilmente si evolverà ulteriormente.

Ovviamente, nello spin-off Audrey e Jim saranno maggiormente coinvolti nella vita dei due sposi. Il padre di Mandy manterrà il suo atteggiamento accogliente nei confronti di Georgie. Potrebbe anche essere il motivo per cui il fratello di Sheldon è in grado di costruire il suo impero di pneumatici, come già rivelato in The Big Bang Theory. Il conflitto sarà probabilmente causato da Audrey, che si è dimostrata apertamente scettica nei confronti del primogenito di Georgie e Mary.