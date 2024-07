Young Sheldon: ecco chi tornerà nel cast dello spin-off Georgie & Mandy’s First Marriage

Conclusasi Young Sheldon dopo sette entusiasmanti stagioni, i fan dell'universo di The Big Bang Theory possono già cominciare a fare il conto alla rovescia in vista dell'arrivo del nuovo spin-off del franchise, intitolato Georgie & Mandy's First Marriage.

Tuttavia, sono ancora molte le domande e i dubbi del pubblico verso questa nuova storia, come ad esempio chi del vecchio cast di Young Sheldon farà ritorno nella nuova sit-com in arrivo come sempre sulla CBS. Adesso c'è la conferma da parte dei diretti interessati.

Zoe Perry, Annie Potts e Raegan Revord si sono unite ufficialmente al cast di Georgie & Mandy's First Marriage in qualità di guest star. Le tre interpreti riprenderanno i rispettivi ruoli di Mary Cooper, Meemaw e Missy Cooper nel prossimo spin-off della CBS. La conferma di questo casting arriva a due mesi dalla conclusione di Young Sheldon con la settima e ultima stagione.

Young Sheldon 5: una foto sdi scena

Di cosa parla Georgie & Mandy's First Marriage?

Lo spin-off è interpretato da Montana Jordan e Emily Osment. Il personaggio principale si è sposato durante l'ultima stagione di Young Sheldon e i fan continueranno a seguire la loro storia, mentre crescono la loro famiglia in Texas, affrontando le sfide dell'età adulta, della genitorialità e del matrimonio. Oltre al ritorno della famiglia Cooper, è stato annunciato che anche i genitori di Mandy, Jim e Audrey McAllister, interpretati da Will Sasso e Rachel Bay Jones, torneranno come series regular.

"È stato un privilegio trascorrere gli ultimi sette anni con Sheldon e la famiglia Cooper e ora questo meraviglioso viaggio continuerà con Georgie e Mandy", ha dichiarato Amy Reisenbach, capo della CBS, in occasione dell'annuncio ufficiale del progetto. "Tutti hanno fatto un lavoro magistrale nello sviluppare questi personaggi e nell'intrattenere generazioni di fan con storie commoventi e coinvolgenti portate in vita da Montana ed Emily. Attendiamo con ansia il prossimo capitolo di questo amato universo".

Georgie & Mandy's First Marriage è stato creato e prodotto esecutivamente da Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland. È una produzione della Warner Bros. Television. Il debutto è previsto per giovedì 17 ottobre, nell'ambito della stagione televisiva 2024-2025 della CBS.