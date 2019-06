George R.R. Martin: svelato il videogame segreto progettato dall'autore de Il trono di spade

Ora che Il trono di spade si è concluso, lo scrittore George R.R. Martin è impegnato nella stesura degli ultimi due romanzi della saga che ha ispirato la serie tv, nel frattempo trova il tempo per ideare un videogame segreto svelato alla E3 di Los Angeles nel corso della conferenza Xbox di Microsoft.

Come anticipato dal rumor, il nome del videogame in questione è Elden Ring, videogioco d'ambientazione fantasy action sviluppato da From Software e ideato da George R.R. Martin e Hidetaka Miyazaki, autore del franchise Dark Souls.

Il trailer diffuso nel corso della conferenza non ha rivelato la dinamica del videogame, ma ci ha introdotti nelle atmosfere fantasy di questo nuovo universo mostrando un uomo ricoperto di tatuaggi che forgia un potente martello, una donna guerriera con indosso un'armatura e anticipando l'oscuro destino di distruzione che attende il mondo di Elden Ring.

Al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita per Elden Ring che sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.