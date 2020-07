George R.R. Martin non finisce Winds of Winter e potrebbe essere "arrestato"

George R.R. Martin aveva promesso ai suoi fan l'arrivo di Winds of Winter entro l'estate 2020 e ora i lettori potrebbero arrestarlo per non aver rispettato quanto dichiarato.

La bizzarra situazione è legata ad alcune dichiarazioni che l'autore della saga, diventata la serie Il Trono di Spade, aveva compiuto un anno fa.

George R.R. Martin con Peter Dinklage - Il trono di spade

Lo scrittore, il 21 maggio 2019, aveva pubblicamente condiviso la sua convinzione di essere in grado di ultimare il lavoro sul sesto capitolo della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco. George R.R. Martin aveva dichiarato: "Se Winds of Winter non esce entro il 29 luglio 2020, i fan mi possono arrestare". L'appuntamento è stato raggiunto e il volume, al contrario di quanto dichiarato, non è nemmeno stato completato e non si sa ancora quando sarà possibile leggere la continuazione della storia dei protagonisti.

George R.R. Martin, recentemente, aveva dichiarato che la situazione di emergenza lo aveva aiutato a proseguire con la scrittura, trascorrendo molte ore ogni giorno al lavoro. George aveva però ricordato: "Sarà un libro enorme e ho ancora molta strada da fare".

I fan devono quindi pazientare ancora, e probabilmente a lungo, prima di poter acquistare il nuovo volume che avvicina l'opera alla sua conclusione.