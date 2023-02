George R.R. Martin: "L'adattamento di In The Lost Lands, con Milla Jovovich, è in ritardo"

Le riprese di In The Lost Lands, adattamento del racconto di George R.R. Martin con Milla Jovovich, si sono appena riprese, ma il lavoro prima dell'uscita è ancora molto lungo, come rivela lo scrittore.

La notizia che un progetto di George R.R. Martin vada a rilento ormai non è più una novità. Mentre i suoi lettori aspettano da anni il sesto capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, l'autore de Il trono di spade annuncia un ritardo nello sviluppo di In The Lost Lands, racconto che diventerà un film con Milla Jovovich.

Due anni dopo l'annuncio dell'adattamento di In The Lost Lands, arriva l'aggiornamento di George R.R. Martin.

"'Puoi comprare qualsiasi cosa tu possa desiderare da Gray Alys. Ma è meglio di no'. Queste sono le prime parole del mio racconto In the Lost Lands, il film ha ancora molto lavoro da fare, quindi non apparirà fino al 2024, ma ecco un piccolo aggiornamento".

Sul suo sito Web e account Twitter, lo scrittore afferma che le riprese del film In the Lost Lands sono terminate in Polonia poche settimane fa, anche se c'è ancora molto lavoro sugli effetti speciali da fare in post-produzione prima che il film possa uscire nei cinema nel 2024.

La storia raccontata in In The Lost Lands vede protagonista una regina, pronta a tutto pur di ottenere il dono di modificare il proprio aspetto, che compie una scelta coraggiosa: assume la strega Gray Alys (Milla Jovovich), una donna tanto temuta quanto potente. Alys, inviata nelle Terre Perdute, e la sua guida, il vagabondo Boyce (Dave Bautista), devono superare e sconfiggere uomini e demoni, ritrovandosi a riflettere sulla natura del bene e del male, sui debiti da ripagare e sulla soddisfazione, sull'amore e sulla perdita.

Paul W.S. Anderson è regista, sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto tratto dal racconto di George R.R. Martin, che è in fase di sviluppo da sei anni.