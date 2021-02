In The Lost Lands: Paul W.S. Anderson regista del film tratto da un racconto di George R.R. Martin

Il racconto di George R.R. Martin intitolato In The Lost Lands diventerà un film fantasy diretto da Paul W.S. Anderson.

Paul W.S. Anderson sarà il regista del film In The Lost Lands, un progetto tratto da un racconto scritto da George R.R. Martin che avrà come protagonisti Milla Jovovich e Dave Bautista.

Il progetto sarà di genere fantasy e ricco di avventura, permettendo al regista di collaborare nuovamente con Jeremy Bolt, uno dei produttori di Resident Evil.

La storia raccontata in In The Lost Lands avrà come protagonista una regina, pronta a tutto pur di ottenere il dono di modificare il proprio aspetto, che compie una scelta coraggiosa: assume la strega Gray Alys (Milla Jovovich), una donna tanto temuta quanto potente. Alys, inviata nelle Terre Perdute, e la sua guida, il vagabondo Boyce (Dave Bautista), devono superare e sconfiggere uomini e demoni, ritrovandosi a riflettere sulla natura del bene e del male, sui debiti da ripagare e sulla soddisfazione, sull'amore e sulla perdita.

Paul W.S. Anderson sarà regista, sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto tratto dal racconto di George R.R. Martin che è in fase di sviluppo da sei anni.