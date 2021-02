George R.R. Martin: "Nel 2020 ho scritto centinaia di pagine di The Winds of Winter"

George R.R. Martin ha ammesso di aver trascorso il 2020 in isolamento a scrivere il suo nuovo romanzo, The Winds of Winter, e di aver finalmente ingranato.

Il 2020 è stato un anno tragico per molti abitanti del pianeta, ma non per George R.R. Martin che ha approfittato dello stop per concentrarsi sulla sua ultima fatica, The Winds of Winter, scrivendo centinaia di pagine.

Emmy 2015: Geroge R. R. Martin stringe finalemnte l'Emmy per la migliore serie drammatica

L'autore de Il trono di spade ha pubblicato una riflessione sul 2020 e sulle sue criticità - comprese alcune perdite subite - ma ha anche confessato di aver scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of Winter, penultimo libro della saga delle Cronache del ghiaccio e del fuoco la cui pubblicazione continua ad accumulare ritardi su ritardi.

Nel suo post, George R.R. Martin scrive:

"Ho scritto centinaia e centinaia di pagine di The Winds of Winter nel 2020, l'anno in cui mi sono concentrato maggiormente sul romanzo fin dal suo inizio. Perché? Non lo so. Forse per via dell'isolamento. O forse perché ho ingranato. A volte ci impiego un po' a ingranare. Adesso devo continuare così. Ho ancora centinaia di pagine da scrivere prima di condurre il romanzo a una conclusione soddisfacente Spero di finire nel 2021".

Il Trono di Spade: Tales of Dunk and Egg potrebbe diventare una serie prequel