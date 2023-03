George Re della Giungla?: le assurde lamentele dei genitori nei confronti di Brendan Fraser

A quanto pare non tutti hanno apprezzato il lavoro di Brendan Fraser nel film di George Re della Giungla?. L'attore ha rivelato che durante il periodo in cui il film era nei cinema ha ricevuto parecchie lamentele dai genitori, dicendogli che i loro figli non riuscivano a smettere di imitare quello che George faceva sullo schermo. Non è la prima volta che Fraser confessa qualche curiosità dal dietro le quinte della pellicola.

Brendan Fraser, in una recente intervista con The Hollywood Reporter, in occasione del podcast Awards Chatter, ha rivelato che dopo l'uscita di George Re della Giungla? molti genitori si sono lamentati con lui per via dell'amore, fin troppo spassionato, dei loro figli nei confronti di George. La star di The Whale ha spiegato: "Per un po' di tempo i genitori di alcuni fan del film hanno continuato a fermarmi dicendomi frasi del tipo: 'Ehi, amico, mi sei piaciuto un sacco in George Re della Giungla?, è stato un film così bello. Ho un conto da sistemare con te però, a mio ​​figlio hanno messo otto punti di sutura'. Alberi di gomma, George si schiantava contro gli alberi di gomma!".

Esperienze del genere confermano il grande successo raccolto dal film nel '97, spingendo molti fan a imitare un protagonista che amavano, forse anche fin troppo.