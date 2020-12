George Clooney: "Tom Cruise ha ragione, anche se non è il mio stile prenderla così sul personale"

Dopo l'audio emerso ieri in cui Tom Cruise esplode contro alcuni membri della troupe di Mission: Impossible 7 colpevole di non rispettare le regole anti-COVID, il collega George Clooney ha commentato pubblicamente l'evento dando ragione a Tom Cruise, seppur con i dovuti distinguo.

Venezia 2017: George Clooney al photocall di Suburbicon

Ieri il Sun ha diffuso un audio di una sfuriata di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 7 contro due membri della crew colpevoli di essere troppo vicini davanti allo schermo di un computer. Il divo e produttore li ha accusati di mettere a rischio l'intera industria ripartita grazie alle linee guida anti COVID-19 che devono essere rispettate rigorosamente, pena il licenziamento.

Sollecitato da Howard Stern a commentare l'evento, George Clooney ha ammesso di comprendere bene le preoccupazioni del collega che, a suo parere, non ha reagito in modo eccessivo, aggiungendo però che quello non è il suo stile. Ecco le sue parole:

"Non ha reagito in modo eccessivo perché è un problema. Ho un amico che è un AD in un altro programma televisivo a cui è accaduta la stessa identica cosa e la sua reazione non è stata molto lontana da quella di Cruise. Io non l'avrei fatto in modo così plateale. Non avrei tirato in ballo le persone. Sei in una posizione di potere ed è complicato, giusto? Hai una responsabilità per tutti gli altri e lui ha assolutamente ragione su questo. E, sai, se le produzioni diminuiscono, molte persone perdono il lavoro. La gente deve capirlo e deve essere responsabile. Non è nel mio stile, sai, coinvolgere tutti in quel modo, ma capisco perché l'ha fatto. Non ha affatto torto su questo. Sai, solo, non so se l'avrei presa così sul personale, ma non conosco tutte le circostanze, magari gli era capitato altre 10 o 15 volte prima di esplodere".

Il 23 dicembre arriverà su Netflix The Midnight Sky, l'ultima fatica da regista, e interprete, di George Clooney. Il film racconta la storia di Augustine, uno scienziato che prova a impedire a un gruppo di astronauti di ritornare sulla Terra dopo che una catastrofe globale ha distrutto il pianeta. Augustine e Iris (Caoilinn Springall) sono gli ultimi sopravvissuti, i due dovranno avventurarsi in un ambiente contraddistinto da aria tossica, ghiacciai che si stanno sciogliendo e vari problemi naturali, cercando di raggiungere un osservatorio che potrebbe permettere di comunicare con gli astronauti.

Nel cast di The Midnight Sky anche Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Tiffany Boone e Demián Bichir.