George Clooney condanna la violenza dopo l'attacco di Trump: "Cosa dobbiamo fare di questo Paese?"

Ricevendo il 51° Chaplin Award, George Clooney ha gelato la platea di New York trasformando il suo discorso di ringraziamento in un attacco frontale alla violenza che sta lacerando l'America, citando i fatti di Washington e l'urgenza di ritrovare l'anima della nazione.

Mentre il mondo del cinema celebrava una carriera leggendaria - nata tra le corsie d'emergenza di ER e consacrata da colpi da maestro come la saga di Oceans - George Clooney ha preferito parlare di ferite aperte. Con il fiato ancora corto per l'attacco sventato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dove un uomo armato ha seminato il panico, Clooney ha messo da parte il fascino hollywoodiano per denunciare un clima politico che definire tossico sarebbe un eufemismo.

Il peso del silenzio e la lotta per la Repubblica

Il discorso di George Clooney è stato chiaro Lincoln Center. "Non posso essere qui in una serata come questa e semplicemente ignorare tutto ciò che sta accadendo nel mondo", ha dichiarato l'attore. Pur senza citare esplicitamente il nome di Donald Trump, il riferimento all'estremismo che ha alimentato l'ascesa dell'attuale amministrazione è apparso limpido a tutti i presenti.

Un ritratto di George Clooney

Per Clooney, quella in corso non è una semplice disputa elettorale, ma una vera e propria "lotta che deve essere vinta contro l'odio, la corruzione, la crudeltà e la violenza". Il messaggio è arrivato forte e chiaro: fomentare il rancore sociale significa condannare il Paese a un futuro di macerie. "Fomentare l'odio e la violenza significa ereditare il vento", ha ammonito, richiamando cittadini di ogni colore politico - destra, sinistra o centro che siano - a un impegno comune per ricostruire un'unione che sia davvero perfetta.

Il fantasma di Murrow e la stoccata ai nuovi media

Ma Clooney non è solo un attivista; è un uomo che mastica storia del giornalismo e impegno civile attraverso l'arte. Sul palco, tra i tributi di colleghi come Sam Rockwell e John Turturro, ha evocato lo spirito di Edward R. Murrow, il pioniere dell'informazione che l'attore ha portato a Broadway in Good Night, and Good Luck.

George Clooney sul set

Le parole di Murrow sono risuonate come un monito attualissimo: "Non cammineremo nel timore l'uno dell'altro. Non ci faremo guidare dalla paura in un'epoca di irragionevolezza". Una citazione che sa di guanto di sfida, specialmente considerando le aspre critiche rivolte da Clooney alla nuova gestione conservatrice di Paramount.

Persino Stephen Colbert, recentemente allontanato dai microfoni della CBS, ha colto l'occasione per lanciare una frecciata al network, augurandosi che i messaggi di integrità di Clooney vengano finalmente recepiti.

Tra una battuta sul suo ultimo film Jay Kelly e una riflessione amara sulla realtà che supera la finzione cinematografica, il premio Chaplin è diventato il palcoscenico per un'ultima, necessaria lezione di civiltà. E stavolta, non c'era nessun regista a gridare 'cut'.