George Clooney: "Di tutti i film che ho fatto, ai miei figli potrei farne vedere solo due"

George Clooney ha svelato gli unici due film della sua lunga carriera che potrebbe far vedere ai suoi figli, i gemelli Ella e Alexander, che attualmente hanno tre anni.

Catch-22: una foto di George Clooney durante la premiere europea a Roma presso il The Space Cinema Moderno

Finora a poco tempo fa il 59enne Clooney non pensava minimamente a metter su famiglia, tanto meno a scegliere progetti adatti ai bambini, ma ora che i suoi figli cominciano a crescere il divo si è posto il problema nel corso di un'intervista con CinemaBlend. Parlando di come la paternità ha cambiato la sua visione, George Clooney ha dichiarato:

"Io e mia moglie abbiamo scorso i miei film chiedendoci cosa potevano guardare con i bambini. Ci siamo detti 'Possono guardare Fantastic Mr. Fox. E poi... possono guardare Batman & Robin per farsi una risata!' Ma a parte questo, siamo a corto di cose che un bambino di tre anni possa vedere. Probabilmente dovrò presto dare un'occhiata a cose tipo I Muppets: Il film".

George Clooney: "Dopo Batman & Robin ho capito che ero responsabile dei film che sceglievo"

Di certo ci vorrà un po' prima che i figli di George Clooney possano guardare The Midnight Sky, la sua ultima fatica in arrivo su Netflix il 23 dicembre. il film racconta la storia di Augustine, uno scienziato che prova a impedire a un gruppo di astronauti di ritornare sulla Terra dopo che una catastrofe globale ha distrutto il pianeta. Augustine e Iris (Caoilinn Springall) sono gli ultimi sopravvissuti, i due dovranno avventurarsi in un ambiente contraddistinto da aria tossica, ghiacciai che si stanno sciogliendo e vari problemi naturali, cercando di raggiungere un osservatorio che potrebbe permettere di comunicare con gli astronauti.

Nel cast di The Midnight Sky anche Felicity Jones, Kyle Chandler, David Oyelowo, Tiffany Boone e Demián Bichir.