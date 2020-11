George Clooney spiega perché ha regalato un milione di dollari ad ogni suo amico

George Clooney ha raccontato di quando, sette anni fa, decise di regalare un milione di dollari a ciascuno dei suoi amici più stretti. L'attore li invitò a cena e consegnò loro delle valigie con il denaro in contanti.

Apparso sulla copertina del nuovo numero di GQ, George Clooney ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato della sua carriera professionale ma anche della sua vita privata, raccontando alcuni aneddoti curiosi che lo riguardano. Tra questi, non manca quello risalente al 2013, quando l'attore decise di regalare 1 milione di dollari a ciascuno dei suoi 14 amici più stretti.

Catch-22: una foto di George Clooney durante la premiere europea a Roma presso il The Space Cinema Moderno

"Ho solo pensato che, alla fine dei conti, se venissi investito da un autobus loro farebbero tutti parte del testamento. Allora perché cazzo sto aspettando di essere investito da un autobus per dargli quei soldi?", ha spiegato l'attore a GQ, aggiungendo: "In quel momento ho pensato 'Tutto quello che ho sono questi ragazzi che, per più di 30 anni mi hanno aiutato, in un modo o nell'altro'. Ho dormito sui loro divani quando ero al verde. Mi hanno prestato dei soldi quando ero al verde. Mi hanno aiutato quando avevo bisogno di aiuto nel corso degli anni, così come li ho aiutati io. Quindi mi sono detto 'Sai, senza di loro non avrei niente di tutto questo".

George Clooney ha così confermato quanto raccontato tempo fa dalla sua migliore amica, Rande Gerber, la quale raccontò a MSNBC che il divo aveva invitato i suoi amici a cena e li sorprese dando a ciascuno di loro una valigia contenente 1 milione di dollari in contanti. Nella sua nuova intervista, l'attore ha detto che quando ha deciso di regalare tutto quel denaro ai suoi amici era single, invecchiava e non pensava che avrebbe avuto una famiglia. Invece, come è noto, Clooney è ora sposato con Amal Alamuddin ed è padre di due gemelli di 3 anni, Alexander ed Ella.

Tra gli aneddoti più curiosi svelati nell'intervista a GQ spiccano episodi divertenti, come quando George Clooney sfidò Brad Pitt a trascorrere la notte in una casa infestata in Italia ma anche degli attriti (poi superati) con altre star di serie A, come Russell Crowe.