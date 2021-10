George Clooney spiega perché non ha mai lavorato con Ben Affleck: "Sono troppo basso"

Ben Affleck e George Clooney non hanno mai lavorato fianco a fianco sul grande schermo nello stesso cast pur essendo grandi amici. A svelare il motivo è stato lo stesso Clooney spiegando il fatto che è troppo basso per comparire a fianco di Affleck.

Catch-22: George Clooney in una scena della serie tv

I due colleghi e amici si sono ritrovati ieri sul red carpet della prima di The Tender Bar, diretto da George Clooney e interpretato da Ben Affleck. Il protagonista del film drammatico ha dichiarato in un'intervista con Entertainment Weekly di voler lavorare un giorno fianco a fianco con George Clooney, ma la star di Ocean's Eleven ha spiegato perché non succederà mai:

"Impossibile! Per prima cosa lui è più alto di me. Vicino a lui mi sentirei come Mickey Rooney. E poi... noi due insieme saremmo troppo sexy. Lui è l'uomo più sexy del mondo attualmente e io lo sono stato due volte, nel 1997 e nel 2006. Troppa sensualità e fascino, tutta insieme! Non sarebbero sopportabili! Un unico schermo non ce la farebbe!"

I due in realtà sono molto amici, anche se non hanno mai recitato insieme nello stesso progetto, ma spesso hanno collaborato in ruoli diversi come nel caso di Argo, film del 2012 per il quale Ben Affleck ha vinto un Oscar, prodotto proprio da George Clooney.

Batman, George Clooney sconsigliò a Ben Affleck di accettare il ruolo

Ora tornano a collaborare con The Tender Bar, dramma basato su una storia vera ispirato alla raccolta di memorie omonima del premio Pulitzer J.R. Moehringer. Nel cast oltre a Ben Affleck, ci saranno anche Lily Rabe, Tye Sheridan e Christopher Lloyd. Il film uscirà nei cinema di tutto il mondo il 22 dicembre e su Amazon Prime Video il 7 gennaio.