Batman, George Clooney sconsigliò a Ben Affleck di accettare il ruolo

Sono molti gli attori che hanno chiesto consiglio a un veterano come George Clooney quando si è trattato di scelte professionali. Uno di questi fu ad esempio Ben Affleck, che volle l'opinione del collega sulla questione Batman ai tempi delle prime audizioni, solo per sentirsi dire molto chiaramente "Non farlo!". Ma lui ha ascoltato? No. E per fortuna, direbbe oggi lo stesso Clooney.

Ospite all'Howard Stern Show, Clooney è tornato a parlare della sua esperienza nei panni del Cavaliere Oscuro, e soprattutto di quanto brutto fosse il film Batman & Robin: "È così brutto che a guardarlo stai male proprio fisicamente" (parole sue). "Sentite, la verità è che il film è brutto. Io sono stato pessimo in quel film" continua l'attore di Ocean's Eleven e Michael Clayton "Akiva Gldsman, lui ha anche vinto l'Oscar in seguito, ma lui stesso vi dirà che la sceneggiatura di Batman & Robin era terribile. Joel Schumacher, che è da poco venuto mancare, lui diceva che 'già, non ha funzionato'. Abbiamo tutti un po' sbuffato al riguardo".

Perciò, quando Affleck gli chiese consiglio sulla possibilità di interpretare il personaggio, Clooney, memore della sua esperienza fallimentare, glielo sconsigliò. Ma Ben decise di provare comunque e "Ha fatto un buon lavoro, e io avevo torto" ammette l'attore.

E anche se poi ha lasciato il ruolo per un po', spianando la strada all'arrivo di Robert Pattinson, che "ereditato" la parte nel film di Matt Reeves, lo vedremo comunque vestire nuovamente i panni dell'Uomo Pipistrello nella Justice League di Zack Snyder e nel film di Flash con Ezra Miller, nel quale aparirà anche un altro storico Batman, quello di Michael Keaton.