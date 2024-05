George Clooney debutterà a Broadway come protagonista dello spettacolo Good night, and Good Luck

Il film Good Night, and Good Luck diventerà uno spettacolo teatrale e George Clooney interpreterà sul palco il ruolo affidato in precedenza a David Strathairn.

George Clooney farà il suo debutto a Broadway in occasione dello spettacolo teatrale tratto dal film Good Night, and Good Luck, di cui era stato protagonista, regista e produttore nel 2005.

L'adattamento sarà curato da David Cromer (The Band's Visit), già vincitore di un Tony Award.

Il nuovo progetto

Il debutto di Good Night, and Good Luck a Broadway avverrà nella primavera 2025 sul palco del Shubert Theatre.

George Clooney, annunciando il suo nuovo impegno nel ruolo di Edward R. Murrow, ha dichiarato: "Sono onorato, dopo tutti questi anni, di tornare a teatro e, specialmente, a Broadway, la forma d'arte e il luogo a cui aspira ogni attore".

La star del cinema, prima di ottenere la fama con la serie E.R., aveva recitato a teatro, ottenendo anche molte lodi con la sua interpretazione in Vicious, spettacolo andato in scena nel 1984 sulla storia di Sid Vicious e Nancy Spungen.

Clooney e Grant Heslov hanno firmato il testo dello spettacolo basandosi sulla sceneggiatura del film.

George Clooney, il fascino e l'ingegno dietro la macchina da presa

Goond Night, and Good Luck: David Strathairn e George Clooney sul set

L'arrivo a Broadway

Cromer ha ricordato che Murrow agiva con una chiarezza morale che ora sembra rara nel mondo dei mezzi di comunicazione: "C'era un'immediatezza in quelle prime trasmissioni televisive dal vivo che oggi può essere catturata in modo efficace solo a teatro, di fronte a un pubblico".

Nel film il ruolo del conduttore della CBS era stato affidato a David Strathairn, mentre Clooney aveva la parte di Fred Friendly. Sul grande schermo si era raccontata la storia degli sforzi di Murrow di esporre le menzogne e la corruzione del senatore Joseph McCarthy e della sua indagine per esporre i comunisti americani.