George Clooney debutta a Broadway: "Non recito a teatro da 40 anni, è terrificante"

La star premio Oscar è pronta a tornare sul palcoscenico e reciterà per la prima volta nel celebre distretto teatrale newyorchese.

Dopo quasi quarant'anni di carriera divisi tra cinema e tv, George Clooney debutterà sul prestigioso palcoscenico teatrale di Broadway nell'adattamento di Good Night, and Good Luck.

Clooney interpreterà Edward R. Murrow, che nel film da lui diretto era interpretato da David Strathairn. La pièce sarà in scena a New York dal 12 marzo all'8 giugno.

I timori di George Clooney per il debutto a Broadway

George Clooney non recita a teatro dal 1986, diverso tempo prima del primo successo che conobbe con E.R. - Medici in prima linea. Nel corso della presentazione dello spettacolo, Clooney ha manifestato una certa ansia da prestazione.

Primo piano di George Clooney in Good Night, and Good Luck.

"Non faccio uno spettacolo teatrale da 40 anni, è terrificante" dichiara Clooney "Sì, George Clooney è nervoso" ha scherzato con i giornalisti:"La parte divertente è che possiamo mettere in scena uno spettacolo su un argomento molto caro che è dire la verità".

La storia di Good Night, and Good Luck.

Il film diretto da George Clooney racconta la storia dell'anchorman Edward R. Murrow, che conduce il programma tv See it now, che decide di denunciare gli abusi del senatore Joe McCarthy, spalleggiato dal produttore Fred Friendly.

Negli anni '50, il senatore McCarthy mise in piedi una caccia alle streghe all'interno dell'industria di Hollywood per scovare coloro che manifestavano simpatie filo-comuniste.

George Clooney e e David Strathairn in una scena di Good Night, and Good Luck.

Nel cast dello spettacolo teatrale che adatta il film in bianco e nero di Clooney, Fred Friendly verrà interpretato da Glenn Fleshler, che eredita il ruolo che fu di Clooney nel film. Il protagonista sarà proprio George Clooney, affiancato da Will Dagger, Christopher Denham, Georgia Heers, Carter Hudson e Jennifer Morris.