George Clooney sicuro: "Biden dopo le dimissioni, meglio di George Washington"

Durante la conferenza di presentazione per il suo ultimo film in anteprima a Venezia, Wolfs, George Clooney ha voluto sottolineare il nobile gesto dell'ex Presidente Biden

George Clooney ha lodato il Presidente Joe Biden per essersi dimesso da candidato democratico alle presidenziali per lasciare il posto a Kamala Harris, descrivendo la mossa come "la cosa più altruista che qualcuno abbia fatto dopo George Washington".

La star ha parlato insieme al co-protagonista Brad Pitt per Wolfs di Jon Watt, presentato domenica in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Quando gli è stato chiesto del suo recente editoriale per il New York Times intitolato "Amo Joe Biden, ma abbiamo bisogno di un nuovo candidato", pubblicato il 10 luglio, Clooney ha colto l'occasione per elogiare l'81enne:

"La persona che dovrebbe essere applaudita è il Presidente che ha fatto la cosa più altruista che sia mai stata fatta dai tempi di George Washington. Tutte le macchinazioni che ci hanno portato a questo punto non saranno ricordate, e non dovrebbero esserlo. Ciò che dovrebbe essere ricordato è l'atto altruistico di qualcuno che ha fatto la cosa più difficile da fare. Lo abbiamo visto in tutto il mondo, e se qualcuno dice: "Penso che ci sia un modo migliore per andare avanti", si prende tutto il merito, e questa è la verità".

Wolfs: George Clooney e Brad Pitt protagonisti A Venezia

Wolfs - Lupi solitari: Brad Pitt e George Clooney

Clooney e Pitt hanno portato il loro carisma in duello al festival del Cinema di Venezia per la prima mondiale della commedia d'azione di Watt, in cui interpretano dei criminali in competizione tra loro, assegnati per caso allo stesso lavoro. Le due star del cinema ed amici nella vita reale, si sono scambiati amichevoli battute, elogi e citazioni cinematografici in Italia durante la conferenza stampa per Wolfs, tenutasi prima della sua anteprima mondiale.

A Roma tra le nuvole insieme a George Clooney

Pitt e Clooney sono i co-protagonisti della commedia d'azione nei panni di professionisti che vengono ingaggiati per coprire lo stesso crimine di alto profilo, costringendo i due "lupi solitari" a lavorare insieme. In breve tempo si ritrovano con una serata che va fuori controllo in modi che nessuno dei due si sarebbe mai aspettato.

Pochi giorni prima che le due star del cinema sbarcassero a Venezia, si è diffusa la notizia che Watts ha un accordo con Apple per scrivere e dirigere un sequel di Wolfs. Non è chiaro se anche Clooney e Pitt abbiano già firmato insieme al regista per il sequel del film

Wolfs verrà lanciato su Apple TV+ il 27 settembre, dopo l'uscita limitata nelle sale cinematografiche il 20 settembre tramite Sony.