George Clooney e Adam Sandler in Jay Kelly: cosa mostrano le prime foto del nuovo film di Noah Baumbach

Il regista Noah Baumbach, autore già di Storia di un matrimonio e Frances Ha, torna dietro la macchina da presa dopo il controverso White Noise. Il suo nuovo film, Jay Kelly, è pronto a debuttare in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia e segna un ritorno a toni più intimi, pur restando all'interno di una cornice ambiziosa.

Tra i protagonisti spiccano George Clooney e Adam Sandler, coppia inedita sullo schermo e al centro di una storia che parla di memoria, fallimento e relazioni famigliari. Oggi sono state diffuse le prime foto del film, potete vederle di seguito.

Una riflessione amara sul tempo e sull'identità artistica

In Jay Kelly, Clooney interpreta una vecchia gloria alle prese con il peso del proprio passato e con la perdita di rilevanza. Al suo fianco, Sandler veste i panni del suo manager, in una performance che - secondo chi ha già visto le prime immagini - richiama le note drammatiche di Diamanti grezzi. Il film, scritto dallo stesso Baumbach insieme a Emily Mortimer, si propone come un road movie esistenziale, attraversato da temi come la disillusione creativa e il senso di colpa generazionale.

Oltre ai due protagonisti, nel film troviamo anche Laura Dern, Greta Gerwig, Riley Keough, Patrick Wilson, Jim Broadbent e la stessa Mortimer. La pellicola sembra voler esplorare in profondità le dinamiche familiari e artistiche, usando il viaggio come metafora per la ricerca interiore e il bilancio della propria vita. Dopo la parentesi pop di Barbie, che Baumbach ha co-scritto con Gerwig, Jay Kelly rappresenta un ritorno al suo stile più personale, pur con il supporto produttivo di Netflix, che distribuirà il film.

Dalla crisi creativa al rilancio con Netflix

Baumbach ha raccontato a Vanity Fair che, dopo l'insuccesso commerciale e critico di Rumore Bianco, aveva iniziato a dubitare del proprio ruolo nel panorama cinematografico contemporaneo. A riaccendere la fiamma, a suo dire, è stata proprio la collaborazione con Gerwig sul set di Barbie. Il progetto di Jay Kelly è nato da quel ritrovato entusiasmo: un film che unisce riflessione e intrattenimento, con una confezione autoriale ma non respingente.

Prodotto da Netflix, Jay Kelly uscirà nelle sale italiane il 14 novembre, per poi approdare in streaming il 5 dicembre, seguendo la consueta finestra distributiva limitata. Il film ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più discussi della stagione dei premi, forte del suo cast e della visione di un autore in piena fase di rinascita creativa.