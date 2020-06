George A. Romero: restaurato il suo film inedito, "il più terrificante che abbia girato"

George A. Romero

The Amusement Park, film inedito di George A. Romero girato nel 1973, è stato restaurato e uscirà prossimamente. A riportare la notizia è il noto sito horror Bloody Disgusting, stando al quale il restauro in 4K, supervisionato dalla vedova del cineasta e dalla George A. Romero Foundation, è stato completato di recente a New York, e ora si attende la distribuzione. La società Yellow Veil Pictures si occuperà delle vendite.

The Amusement Park, rimasto incompleto per decenni, era stato commissionato da un gruppo luterano per denunciare le problematiche legate al maltrattamento degli anziani, ma Romero ne fece un'allegoria su cosa significasse all'epoca invecchiare in America. "Non è un horror, ma è il film più terrificante che lui abbia mai fatto", ha affermato la vedova Suzanne Romero, produttrice della nuova versione restaurata.

George Romero ci ha insegnato che i veri zombie siamo noi, ma quanto ci mancherà

Venezia 2009: George A. Romero presenta il suo Survival of the Dead.

George A. Romero si è spento il 16 luglio 2017, all'età di 77 anni, a causa di un tumore ai polmoni. Era al lavoro su un nuovo film di zombie, che però non avrebbe diretto lui stesso, e di cui la casa editrice IDW ha realizzato un prequel a fumetti, dato alle stampe nel 2018. Nel 2014 invece il cineasta aveva collaborato con la Marvel Comics, scrivendo i quindici numeri di Empire of the Dead, storia di morti viventi dove appaiono anche i vampiri. La AMC aveva acquistato i diritti del materiale per farne una serie TV, ma non si hanno notizie del progetto dal 2015. Come regista Romero si è congedato dal pubblico nel 2009 con Survival of the Dead, sesto film del suo ciclo degli zombie, presentato in concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Prima di tornare ai suoi morti viventi, fu preso in considerazione per Resident Evil, uscito nel 2002, ma la sua sceneggiatura fu scartata e l'incarico passò a Paul W.S. Anderson. Romero la prese con filosofia, affermando in sede di intervista che il successo del film gli consentì comunque di realizzare La terra dei morti viventi.