Twilight of the Dead: le riprese del film ideato da George A. Romero inizieranno in autunno

La produzione del film Twilight of the Dead, nuovo capitolo della saga post-apocalittica ideata da George A. Romero, dovrebbe iniziare in autunno.

L'universo post-apocalittico creato da George A. Romero potrebbe concludersi con Twilight of The Dead e le riprese inizieranno nell'autunno 2023 a Porto Rico, con il sostegno di Roundtable Entertainment.

Il progetto dovrebbe rappresentare il capitolo conclusivo della saga, nonostante per ora non siano stati esclusi ulteriori sequel o spinoff, ed è stato ideato dal regista prima della sua morte.

Un nuovo capitolo della storia

La saga zombie di George A. Romero è composta da sei film, e vari spinoff e remake. Il progetto di portare sul grande schermo Twilight of the Dead era stato annunciato nel 2021 e ora la sceneggiatura è stata completata grazie al lavoro di Joe Knetter, Robert Lucas, e Paolo Zelati.

Gli eventi saranno ambientati su un'isola tropicale e la storia si immergerà nel lato più oscuro della natura dell'umanità, proponendo un racconto mostrato dalla prospettiva degli ultimi esseri umani rimasti sulla terra. I produttori sostengono inoltre che il film proporrà un "provocatorio commento sociopolitico".

George Romero ci ha insegnato che i veri zombie siamo noi, ma quanto ci mancherà

Le dichiarazioni sul progetto

Nel team della produzione ci sarà anche Suzanne Romero, mentre attualmente non è stato scelto il regista che si occuperà del progetto.

Suzanne ha dichiarato: "Sono felice di unire le forze con Roundtable per portare l'inquietante evoluzione dell'universo di Romero sullo schermo. Roundtable mi ha colpita con il loro duraturo e profondo amore per l'opera di George. Credo abbiano la visione necessaria a produrre la migliore versione di questo film che onori il lascito di Romero. Non vedo l'ora che le riprese inizino!".